Tarot Weekly Horoscope 12-18 July 2026: तुला से मीन तक जानिए टैरो कार्ड्स का साप्ताहिक भविष्यफल

Tarot Weekly Horoscope: टैरो साप्ताहिक राशिफल 12-18 जुलाई 2026तुला से मीन तक जानें कैसा रहेगा आपका सप्ताह (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
Tarot Weekly Horoscope 12-18 July 2026: जुलाई का नया हफ्ता कई राशियों के लिए नए मौके लेकर आ रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि 12 से 18 जुलाई, 2026 के बीच तुला से मीन तक के लिए किस्मत में क्या है, तो टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा का यह साप्ताहिक टैरो राशिफल अवश्य पढ़ें।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा मानसिक तनाव लेकर आ सकता है। घर या परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। बात को बढ़ाने के बजाय शांति से हल करें। धैर्य रखें और किसी भी बात पर गुस्सा न करें। विद्यार्थी मेहनत से ही सफलता पा सकते हैं। सप्ताह के मध्य में नया मौका मिलेगा, खासकर गुरुवार को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। विरोधी चाहे जितना भी प्रयास करें, आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। कोई शौक पूरा करने का अवसर भी मिलेगा।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। मेहनत और लगन से काम में सफलता मिलेगी। ऑफिस में सहयोगियों का साथ मिलेगा। कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। भावनात्मक मामलों में थोड़ी संवेदनशीलता रहेगी, लेकिन परिवार और दोस्तों का साथ मिलेगा। सप्ताह के अंत में कामकाज के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। रिश्तेदारों से मुलाकात होगी। धन लाभ के भी अच्छे योग हैं।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि इस हफ्ते धनु राशि वालों को सेहत का खास ध्यान रखना होगा। कोई पुरानी बीमारी परेशान कर सकती है। कामकाज में नई योजना बनानी होगी। दूसरों की बातों में आकर कोई फैसला न लें। पैसे को लेकर संभलकर रहें क्योंकि, आपके खर्च बढ़ सकता है। हालांकि पहले किए निवेश से फायदा मिल सकता है। प्रेम जीवन में आपसी समझ बेहतर होगी और परिवार के साथ कोई छोटी यात्रा हो सकती है। सप्ताह का अंत परिवार के साथ हंसी-खुशी में बीतेगा।
टैरो कार्ड्स के अनुसार, मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह ऊर्जा और रचनात्मकता लेकर आएगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपकी लीडरशिप को पसंद करेंगे। पढ़ाई कर रहे युवाओं के लिए यह समय अच्छा रहेगा सफलता मिलेगी। बात करें आपकी लव लाइफ की तो आपके संबंध मजबूत होंगे। व्यापार में नई डील या प्रोजेक्ट से फायदा होगा। बच्चों से खुशखबरी मिल सकती है। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपकी मेहनत को पहचान दिलाएगा और आप नए अवसरों की ओर बढ़ेंगे।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि वालों को नौकरी और कारोबार में अच्छे परिणाम मिलेंगे। नई नौकरी या बड़ा प्रोजेक्ट मिलने के संकेत हैं। पुराने संपर्क मददगार साबित हो सकते हैं। हालांकि, इस दौरान किया गया कोई नई डील फायदा देगी। जीवनसाथी का ध्यान रखें उनकी सेहत पर असर पड़ सकता है। दांपत्य जीवन में प्रेम रहेगा। धन से जुड़े मामलों में थोड़ी सावधानी रखें। यह समय नए अवसरों को पहचानने और आगे बढ़ने का है।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह रचनात्मक कामों में व्यस्तता लाएगा। आपकी कला और हुनर की तारीफ होगी। काम का दबाव बढ़ेगा जिससे थकान महसूस होगी लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलेगा। पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। धार्मिक कामों में भाग लेंगे। वैवाहिक जीवन में शांति बनाए रखें। जीवनसाथी से कोई छोटी बहस हो सकती है इसलिए संयम रखें। कुल मिलाकर यह सप्ताह मिला-जुला रहेगा लेकिन सकारात्मक रहेगा।
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