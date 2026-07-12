Tarot Weekly Horoscope 12-18 July 2026: तुला से मीन तक जानिए टैरो कार्ड्स का साप्ताहिक भविष्यफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा मानसिक तनाव लेकर आ सकता है। घर या परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। बात को बढ़ाने के बजाय शांति से हल करें। धैर्य रखें और किसी भी बात पर गुस्सा न करें। विद्यार्थी मेहनत से ही सफलता पा सकते हैं। सप्ताह के मध्य में नया मौका मिलेगा, खासकर गुरुवार को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। विरोधी चाहे जितना भी प्रयास करें, आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। कोई शौक पूरा करने का अवसर भी मिलेगा।