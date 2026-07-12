12 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Tarot Weekly Horoscope 12-18 July 2026: तुला से मीन तक जानिए टैरो कार्ड्स का साप्ताहिक भविष्यफल

Tarot Weekly Horoscope 12-18 July 2026: 6 राशियों के लिए टैरो कार्ड्स ने दिए हैं ऐसे संकेत, जिन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। जानिए तुला से मीन तक का पूरा साप्ताहिक टैरो राशिफल।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Akash Dewani

Jul 12, 2026

Libra to Pisces Tarot Weekly Horoscope 12-18 July 2026

Tarot Weekly Horoscope: टैरो साप्ताहिक राशिफल 12-18 जुलाई 2026तुला से मीन तक जानें कैसा रहेगा आपका सप्ताह (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Tarot Weekly Horoscope 12-18 July 2026: जुलाई का नया हफ्ता कई राशियों के लिए नए मौके लेकर आ रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि 12 से 18 जुलाई, 2026 के बीच तुला से मीन तक के लिए किस्मत में क्या है, तो टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा का यह साप्ताहिक टैरो राशिफल अवश्य पढ़ें।

तुला टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा मानसिक तनाव लेकर आ सकता है। घर या परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। बात को बढ़ाने के बजाय शांति से हल करें। धैर्य रखें और किसी भी बात पर गुस्सा न करें। विद्यार्थी मेहनत से ही सफलता पा सकते हैं। सप्ताह के मध्य में नया मौका मिलेगा, खासकर गुरुवार को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। विरोधी चाहे जितना भी प्रयास करें, आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। कोई शौक पूरा करने का अवसर भी मिलेगा।

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। मेहनत और लगन से काम में सफलता मिलेगी। ऑफिस में सहयोगियों का साथ मिलेगा। कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। भावनात्मक मामलों में थोड़ी संवेदनशीलता रहेगी, लेकिन परिवार और दोस्तों का साथ मिलेगा। सप्ताह के अंत में कामकाज के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। रिश्तेदारों से मुलाकात होगी। धन लाभ के भी अच्छे योग हैं।

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि इस हफ्ते धनु राशि वालों को सेहत का खास ध्यान रखना होगा। कोई पुरानी बीमारी परेशान कर सकती है। कामकाज में नई योजना बनानी होगी। दूसरों की बातों में आकर कोई फैसला न लें। पैसे को लेकर संभलकर रहें क्योंकि, आपके खर्च बढ़ सकता है। हालांकि पहले किए निवेश से फायदा मिल सकता है। प्रेम जीवन में आपसी समझ बेहतर होगी और परिवार के साथ कोई छोटी यात्रा हो सकती है। सप्ताह का अंत परिवार के साथ हंसी-खुशी में बीतेगा।

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह ऊर्जा और रचनात्मकता लेकर आएगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग आपकी लीडरशिप को पसंद करेंगे। पढ़ाई कर रहे युवाओं के लिए यह समय अच्छा रहेगा सफलता मिलेगी। बात करें आपकी लव लाइफ की तो आपके संबंध मजबूत होंगे। व्यापार में नई डील या प्रोजेक्ट से फायदा होगा। बच्चों से खुशखबरी मिल सकती है। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपकी मेहनत को पहचान दिलाएगा और आप नए अवसरों की ओर बढ़ेंगे।

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि वालों को नौकरी और कारोबार में अच्छे परिणाम मिलेंगे। नई नौकरी या बड़ा प्रोजेक्ट मिलने के संकेत हैं। पुराने संपर्क मददगार साबित हो सकते हैं। हालांकि, इस दौरान किया गया कोई नई डील फायदा देगी। जीवनसाथी का ध्यान रखें उनकी सेहत पर असर पड़ सकता है। दांपत्य जीवन में प्रेम रहेगा। धन से जुड़े मामलों में थोड़ी सावधानी रखें। यह समय नए अवसरों को पहचानने और आगे बढ़ने का है।

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह रचनात्मक कामों में व्यस्तता लाएगा। आपकी कला और हुनर की तारीफ होगी। काम का दबाव बढ़ेगा जिससे थकान महसूस होगी लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलेगा। पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। धार्मिक कामों में भाग लेंगे। वैवाहिक जीवन में शांति बनाए रखें। जीवनसाथी से कोई छोटी बहस हो सकती है इसलिए संयम रखें। कुल मिलाकर यह सप्ताह मिला-जुला रहेगा लेकिन सकारात्मक रहेगा।

साप्ताहिक राशिफल 12-18 जुलाई: जानिए मेष से कन्या राशि तक के लिए क्या कहते है सितारे

ये भी पढ़ें
weekly horoscope 12 to 18 july 2026 saptahik rashifal Aries to Virgo

खबर शेयर करें:

Published on:

12 Jul 2026 08:00 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Tarot Weekly Horoscope 12-18 July 2026: तुला से मीन तक जानिए टैरो कार्ड्स का साप्ताहिक भविष्यफल

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

साप्ताहिक राशिफल: 12 से 18 जुलाई तक तुला से मीन राशि वालों का कैसा रहेगा समय?

weekly horoscope 12 to 18 july 2026 saptahik rashifal Libra and Pisces
राशिफल

Aaj Ka Rashifal- 12 जुलाई सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा? दैनिक राशिफल में जानिए क्या कहते आपके सितारे

aaj ka rashifal 12 july 2026 daily horoscope all zodiac signs
राशिफल

Tarot Weekly Horoscope 12-18 July 2026: मेष, वृषभ, मिथुन समेत इन 6 राशियों के लिए क्या संकेत दे रहे हैं टैरो कार्ड्स?

Tarot Weekly Horoscope 12-18 July 2026 aries to virgo prediction
राशिफल

साप्ताहिक राशिफल 12-18 जुलाई: जानिए मेष से कन्या राशि तक के लिए क्या कहते है सितारे

weekly horoscope 12 to 18 july 2026 saptahik rashifal Aries to Virgo
राशिफल

आज का राशिफल: 11 जुलाई को किस राशि को मिलेगा भाग्य का साथ, पढ़िए दैनिक राशिफल

aaj ka rashifal 11 july 2026 daily horoscope all zodiac signs
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.