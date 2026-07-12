साप्ताहिक राशिफल: 12 से 18 जुलाई तक तुला से मीन राशि वालों का कैसा रहेगा समय?

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह करियर-कारोबार, धन-संपत्ति आदि की दृष्टि से अनुकूल रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको करियर-कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है, जिससे घर-परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। सत्ता-सरकार से जुड़े मामले सुलझेंगे। इस सप्ताह आप अपने कार्यक्षेत्र में पूरी ऊर्जा और मनोयोग के साथ कार्य करेंगे, और आपको सीनियर व जूनियर दोनों का पूरा सहयोग मिलेगा। हालांकि, किसी पर अतिविश्वास करने से बचें, विशेष तौर पर यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। सप्ताह के मध्य में सोच-विचार कर पूंजी निवेश करने पर विशेष लाभ की संभावनाएं बनेंगी। आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे और संचित धन में वृद्धि होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के सदस्यों के साथ किसी विषय विशेष को लेकर आम सहमति बन सकती है। इस दौरान आप पर घर और बाहर वरिष्ठ एवं प्रभावशाली लोगों की कृपा बनी रहेगी। रिश्ते-नातों की दृष्टि से यह सप्ताह पूरी तरह से अनुकूल है। भाई-बहनों के साथ रिश्ते स्नेहपूर्ण बने रहेंगे। प्रेम संबंध में निकटता बढ़ेगी। जीवनसाथी के साथ सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे।