Rudraksha for Taurus: वृषभ राशि के लिए कौन सा रुद्राक्ष शुभ? ज्योतिषी से जानिए छह मुखी रुद्राक्ष के ज्योतिषीय लाभ

6 Mukhi Rudraksha Benefits: ज्योतिषाचार्य शरद शर्मा के अनुसार वृषभ राशि (Taurus) के जातकों के लिए छह मुखी रुद्राक्ष (Rudraksha) शुभ माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह रुद्राक्ष शुक्र ग्रह से जुड़ा होता है, जो प्रेम, सौंदर्य, भौतिक सुख-सुविधाओं और रचनात्मकता का कारक माना जाता है। माना जाता है कि इसे धारण करने से व्यक्ति को मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में सकारात्मक लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं कि वृषभ राशि के लिए छह मुखी रुद्राक्ष को क्यों खास माना जाता है और इसे धारण करने की पारंपरिक विधि क्या है।