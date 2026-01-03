नए साल का अचूक उपाय: पीपल के पत्ते दूर करेंगे घर के क्लेश और रोग, जानें तरीका

नए साल की शुरुआत हर कोई शांति, सुख और स्वास्थ्य के साथ करना चाहता है। ज्योतिष और धर्मशास्त्रों में कुछ ऐसे सरल उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से पूरे साल उनका प्रभाव घर और जीवन पर बना रहता है। इन्हीं में से एक है 5 पीपल के पत्तों का विशेष उपाय, जो घर के झगड़े, क्लेश, रोग और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक माना जाता है।