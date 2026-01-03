3 जनवरी 2026,

धर्म/ज्योतिष

नए साल का अचूक उपाय: पीपल के पत्ते दूर करेंगे घर के क्लेश और रोग, जानें तरीका

नए साल पर 5 पीपल के पत्तों का तोरण लगाने से घर के झगड़े, रोग और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह उपाय गुरु ग्रह को मजबूत करता है और सुख-समृद्धि बढ़ाता है।

Deepika Negi

Jan 03, 2026

नए साल की शुरुआत हर कोई शांति, सुख और स्वास्थ्य के साथ करना चाहता है। ज्योतिष और धर्मशास्त्रों में कुछ ऐसे सरल उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से पूरे साल उनका प्रभाव घर और जीवन पर बना रहता है। इन्हीं में से एक है 5 पीपल के पत्तों का विशेष उपाय, जो घर के झगड़े, क्लेश, रोग और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक माना जाता है।

पीपल के पत्ते क्यों होते हैं शुभ? ( Importance of Peepal Leaves)

पीपल का वृक्ष धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इसमें देवताओं का वास होता है। पीपल के पत्ते विशेष रूप से गुरु ग्रह (बृहस्पति) से जुड़े माने जाते हैं। बृहस्पति ज्ञान, शांति और सद्बुद्धि का कारक ग्रह है। जब गुरु मजबूत होता है, तो घर में समझदारी बढ़ती है और झगड़े अपने आप कम हो जाते हैं।

5 पीपल के पत्तों का उपाय कैसे करें? (Step-by-Step Remedy)

यह उपाय नए साल के किसी शुभ दिन सुबह के समय करें।

  • सबसे पहले स्नान करके पूजा-पाठ करें
  • पीपल के पेड़ के पास जाकर हाथ जोड़ें
  • “ॐ बृहस्पतये नमः” मंत्र का जाप करते हुए 5 पीपल के पत्ते तोड़ें
  • पीले रंग का धागा लें
  • सभी पत्तों पर रोली से ॐ लिखें
  • पत्तों को धागे में पिरोकर तोरण (Torana) बना लें
  • पूजा मंडप में धूप-दीप दिखाकर इसकी आरती करें
  • अब इस तोरण को घर के मुख्य द्वार (Main Gate) पर लगा दें

इस उपाय से क्या लाभ होते हैं? (Benefits of Peepal Leaves Remedy)

  • घर के क्लेश और झगड़े कम होते हैं
  • नकारात्मक ऊर्जा बाहर ही रुक जाती है
  • घर में गुरु और लक्ष्मी का प्रवेश माना जाता है
  • रोग, तनाव और मानसिक अशांति में कमी आती है
  • नए साल में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है

कब करें यह उपाय? (Best Time)

  • अमावस्या या गुरुवार का दिन
  • सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है

Hindi News / Astrology and Spirituality / नए साल का अचूक उपाय: पीपल के पत्ते दूर करेंगे घर के क्लेश और रोग, जानें तरीका

