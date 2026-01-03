नए साल का अचूक उपाय: पीपल के पत्ते दूर करेंगे घर के क्लेश और रोग, जानें तरीका

pc: gemini generated
नए साल की शुरुआत हर कोई शांति, सुख और स्वास्थ्य के साथ करना चाहता है। ज्योतिष और धर्मशास्त्रों में कुछ ऐसे सरल उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से पूरे साल उनका प्रभाव घर और जीवन पर बना रहता है। इन्हीं में से एक है 5 पीपल के पत्तों का विशेष उपाय, जो घर के झगड़े, क्लेश, रोग और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक माना जाता है।
पीपल का वृक्ष धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इसमें देवताओं का वास होता है। पीपल के पत्ते विशेष रूप से गुरु ग्रह (बृहस्पति) से जुड़े माने जाते हैं। बृहस्पति ज्ञान, शांति और सद्बुद्धि का कारक ग्रह है। जब गुरु मजबूत होता है, तो घर में समझदारी बढ़ती है और झगड़े अपने आप कम हो जाते हैं।
यह उपाय नए साल के किसी शुभ दिन सुबह के समय करें।
