Panchang : आज का पंचांग 29 मार्च 2026: एकादशी, चंद्र गोचर, चौघड़िया, राहु काल, शुभ मुहूर्त और व्रत-त्योहार

30-03-2026 सोमवार सोम प्रदोष व्रत, अनंग त्रयोदशी, श्री महावीर जयंती, मदन द्वादशी, विष्णु दमनोत्सव गंडमूल दिन 2:48 तक, रवियोग 2:48 से प्रारम्भ

31-03-2026 मंगलवार सूर्य का रेवती नक्षत्र में प्रवेश (रात्रि 8:10), श्री महावीर जयंती (सरकारी), शिव दमनोत्सव, नृसिंह दोलोत्सव, वित्तीय वर्ष समाप्त महापात योग 7:25 AM – 11:15 AM, रवियोग 3:21 PM तक, पुनः रात्रि 8:10 से

01-04-2026 बुधवार चांद्र पूर्णिमा व्रत, मन्वादि, अप्रैल फूल दिवस, बैंक खाताबंदी, गुरु हरकिशन पुण्य दिवस भद्रा 7:07 AM – 7:25 PM, बुध प्रवेश 8:02 PM, रवियोग 4:18 PM तक, सर्वार्थसिद्धि योग 4:18 PM से सूर्योदय तक

02-04-2026 गुरुवार चैत्री पूर्णिमा, सत्यव्रत, वैशाख स्नान प्रारंभ, श्री हनुमान जन्मोत्सव, जैन ओली पूर्ण, शिवाजी पुण्य दिवस मंगल मीन राशि में प्रवेश 3:29 PM

03-04-2026 शुक्रवार एकलिंग जी पाटोत्सव (उदयपुर), गुड फ्राइडे राजयोग 8:43 AM – 7:25 PM

04-04-2026 शनिवार मेला महावीर जी समाप्त, ईस्टर सैटरडे भद्रा 11:04 PM से, सर्वार्थसिद्धि योग सूर्योदय – 9:36 PM