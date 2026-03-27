Horoscope Today 28 March 2026: आज का राशिफल 28 मार्च 2026: मेष से मीन तक किसकी चमकेगी किस्मत? पढ़ें पूरा भविष्यफल

आज का दिन आपका अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा, नहीं तो आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। विद्यार्थियों ने यदि किसी प्रतियोगिता में भाग लिया था, तो उसके परिणाम आ सकते हैं। आईटी और बैंकिंग क्षेत्रो में कार्यरत लोगों को आज करियर में कोई बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। बिजनेस कर रहे लोगों के लिए आज दिन थोड़ा कमजोर रहने वाला है, लेकिन उन्हें गृहस्थ जीवन में चल रही इसी समस्या को नजरअंदाज करने से बचना होगा, नहीं तो वह कोई बड़ा वाद-विवाद करा सकती है। संतान को यदि आप कोई जिम्मेदार देंगे, तो वह उसे समय रहते पूरी करेंगी।