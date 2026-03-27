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राशिफल

Horoscope Today 28 March 2026: आज का राशिफल 28 मार्च 2026: मेष से मीन तक किसकी चमकेगी किस्मत? पढ़ें पूरा भविष्यफल

Aaj ka Rashifal 28 March 2026 : राशिफल 28 मार्च 2026: आज चंद्रमा के कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं।आज का दिन नए अवसर और रिश्तों को मजबूती देगा जानिए सभी 12 राशियों का आज का भविष्यफल। पढ़ें मेष से मीन तक का विस्तृत राशिफल।

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Manoj Vashisth

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Anish Vyas

Mar 27, 2026

Horoscope Today 28 March 2026

Horoscope Today 28 March 2026

Horoscope Today 28 March 2026: राशिफल 28 मार्च 2026: आज का दिन भावनात्मक समझ, पारिवारिक स्थिरता और करियर में रणनीतिक प्रगति का संकेत देता है। चंद्रमा के कर्क राशि में गोचर के कारण हर राशि के जातकों को अपनी भावनाओं और व्यावहारिक निर्णयों के बीच संतुलन बनाना होगा। यह दिन आपको सिखाता है कि सही फैसले केवल तर्क से नहीं बल्कि संवेदनशीलता और धैर्य से भी लिए जाते हैं।

आज का राशिफल बताता है कि जहां एक ओर करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, वहीं व्यक्तिगत जीवन में समझदारी और सहानुभूति रिश्तों को मजबूत बनाएगी। आर्थिक मामलों में भी सोच-समझकर लिया गया निर्णय भविष्य के लिए लाभकारी साबित हो सकता है।

आज का राशिफल मेष राशि (Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi 28 March 2026)

आज का दिन आपके लिए सावधानी और सतर्कता बरतने के लिए रहेगा। आप अपने बढ़ते हुए खर्चों पर लगाम लगाकर भविष्य के लिए कोई धन संचय करने की योजना बना सकते हैं, लेकिन वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत करते समय आप वाणी की मधुरता को बनाए रखें, नहीं तो उन्हे आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। आप अपनी दिनचर्या में योग व व्यायाम को अपनाकर स्वस्थ रहेंगे। आपको अपनी सेहत के प्रति सचेत रहना होगा, नहीं तो कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे।

आज का राशिफल वृषभ राशि (Horoscope Today Vrishabh Rashi)

आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आप अपने कामों से कार्यक्षेत्र में अधिकारियों को प्रसन्न करेंगे, जिससे आपको कोई नया पद भी मिल सकता है। व्यवसाय में परिवर्तन की योजना कर रहे लोग आज वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत अवश्य करें। आपको किसी संपत्ति का सौदा करते समय उसके चल अचल पहलुओं को स्वाधीनता से जांचना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपका ध्यान आज अपने से ज्यादा दूसरों के कामों पर रहेगा, जो आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ सकता है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा।

आज का राशिफल मिथुन राशि (Horoscope Today Mithun Rashi)

आज का दिन आपके लिए दांपत्य जीवन में खुशियां लेकर आएगा। संतान के विवाह संबंधित यदि कोई वाद विवाद लंबे समय से आपको परेशान कर रहा था, तो आप उसे किसी परिजन के मदद से दूर करने में कामयाब रहेंगे। यदि आप नौकरी के साथ-साथ किसी छोटे-मोटे पार्ट टाइम काम की योजना बना रहे हैं, तो वह आज पूरी हो सकती है। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को ट्रांसफर मिलने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। आपको अपनी किसी बात को लेकर आपने साथियों से बातचीत करनी होगी।

कर्क राशि राशिफल (Aaj Ka Rashifal Kark Rashi 28 March 2026)

आज का दिन आपका अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा, नहीं तो आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। विद्यार्थियों ने यदि किसी प्रतियोगिता में भाग लिया था, तो उसके परिणाम आ सकते हैं। आईटी और बैंकिंग क्षेत्रो में कार्यरत लोगों को आज करियर में कोई बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। बिजनेस कर रहे लोगों के लिए आज दिन थोड़ा कमजोर रहने वाला है, लेकिन उन्हें गृहस्थ जीवन में चल रही इसी समस्या को नजरअंदाज करने से बचना होगा, नहीं तो वह कोई बड़ा वाद-विवाद करा सकती है। संतान को यदि आप कोई जिम्मेदार देंगे, तो वह उसे समय रहते पूरी करेंगी।

राशिफल सिंह राशि (Horoscope Today Singh Rashi)

आज का दिन आपके लिए आर्थिक सुख सुविधाओं में वृद्धि दिलाने वाला रहेगा। राजनीति में कार्यरत लोगों को सफलता मिल सकती है, क्योंकि उन्हें किसी बड़े नेता से मिलकर कोई बड़ा पद मिल सकता है, लेकिन आपको किसी व्यक्ति से अपने मन में चल रही बातों को शेयर करने से बचना होगा, नहीं तो वह उनका फायदा उठा सकते हैं। व्यापार कर रहे लोगों को लाभ के अवसरों को भी पकड़ लेना होगा, नहीं तो किसी बड़े लाभ के चक्कर में उनके हाथ से निकल सकते हैं। आपको किसी विदेश में रह रहे परिजन से कोई शुभ सूचना सुनने को मिलेगी।

आज का राशिफल कन्या राशि (Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi 28 March 2026)

आज का दिन आपके आत्मविश्वास में वृद्धि लेकर आएगा। आपको किसी वाहन को चलाते समय बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो किसी दुर्घटना के होने का भय सता रहा है। यदि आप साझेदारी में किसी व्यवसाय को करने की योजना बना रहे हैं, तो बिल्कुल ना बनाएं, नहीं तो वह पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। जीवनसाथी की किसी गलत बात के लिए यदि आपने हां की तो बाद में आपको इसके लिए पछतावा होगा। आपको किसी काम को लेकर चिंता बनी रहेगी, लेकिन वह चिंता व्यर्थ की होगी।

राशिफल तुला राशि (Horoscope Today Tula Rashi)

आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको आज व्यवसाय में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करने से बचना होगा व कार्यक्षेत्र में अधिकारी आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा सकते हैं। परिवार में छोटे बच्चे आपसे किसी वस्तु की फरमाइशें कर सकते हैं, लेकिन आप किसी बात को लेकर क्रोधित ना हो, नहीं तो आपके साथी इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं की खरीदारी पर भी कुछ धन व्यय करेंगे और भविष्य की योजनाओं में भी लगा सकते हैं।

वृश्चिक राशि राशिफल (Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashi)

बिजनेस कर रहे लोगों के लिए दिन मिलाजुला रहने वाला है। आपको किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचना होगा व व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़े, लेकिन यदि स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ चल रही है, तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, नहीं तो वह आपके लिए समस्या लेकर आ सकता है। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने जूनियर्स का पूरा साथ मिलेगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है, जो लोग किसी काम को लेकर लंबे समय से परेशान चल रहे थे, तो वह पूरा हो सकता है।

धनु राशि राशिफल (Horoscope Today Dhanu Rashi)

आज का दिन आपके लिए धन संबन्धित मामलों में अच्छा रहने वाला है। प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी के प्रेम में डूबे नजर आएंगे और वह किसी की परवाह नहीं करेंगे। आपको नौकरी में तरक्की मिलने से परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा और छोटी मोटी पार्टी का आयोजन भी हो सकता है। यदि आपने पहले किसी को धन उधार दिया था, तो वह धन भी आपको वापस मिल सकता है। यदि आप किसी नए वाहन की खरीदारी करने की योजना बना रहे थे, तो उसके लिए दिन उत्तम रहेगा।

राशिफल मकर राशि (Aaj Ka Rashifal Makar Rashi 28 March 2026)

आज के दिन नौकरी में कार्यरत लोग यदि अपनी जॉब में कोई परिवर्तन की सोच रहे हैं, तो उन्हें कोई बड़ा ऑफर आ सकता है। आप अपने माता पिता को किसी धार्मिक यात्रा पर लेकर जाएंगे, जिससे उन्हें खुशी मिलेगी। बैकिग क्षेत्रों में कार्यरत लोग आज किसी बड़े निवेश की योजना को बना सकते हैं। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। आप किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले अपने माता-पिता से आशीर्वाद लेकर जाएं। आप आस-पड़ोस में हो रहे किसी वाद विवाद में ना पड़े, तो आपके लिए बेहतर रहेगा।

राशिफल कुंभ राशि (Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi 28 March 2026)

आज का दिन व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए कुछ मुश्किलों भरा रहने वाला है, उनकी कुछ चलती हुई योजनाओं पर विराम लगने से आपका मन परेशान रहेगा। आपका कोई कानून संबंधित मामला और लंबा लटक सकता है, लेकिन आप स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को लेकर यदि परेशान चल रहे थे, तो उनसे आपको काफी हद तक निजात मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आप अपने निर्णय लेने की क्षमता का पूरा लाभ उठाएंगे। रोजगार की तलाश में इधर-उधर भटक रहे लोगों को कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है।

राशिफल मीन राशि (Horoscope Today Meen Rashi)

राजनीति में कार्यरत लोगों के लिए दिन अच्छा लाभ लेकर आने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपके अधिकारी आपके कामों से प्रसन्न रहेंगे, जिसके कारण आपको तरक्की भी मिल सकती हैं, जो लोग नौकरी में कार्यरत हैं, वह आज किसी दूसरी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि होने से आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। बिजनेस कर रहे लोग अपने बिजनेस में कुछ नई योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी पारिवारिक रिश्तों में यदि कुछ अनबन चल रही है, तो उसमें दोनों पक्षों को सुनकर ही मामले को सुलझाएं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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राशिफल 2026

Published on:

27 Mar 2026 04:25 pm

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