Ketu Transit 2026: 29 मार्च से बदलेगा समय, मघा नक्षत्र में केतु की एंट्री से इन राशियों के करियर में आएंगी परेशानियां, दिसंबर तक रहेगा असर

Ketu Transit 2026: 29 मार्च से केतु (Ketu Nakshatra Parivartan) का गोचर एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है, जब यह मघा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। ज्योतिष शास्त्र में केतु को रहस्य, आध्यात्म और भ्रम का कारक माना जाता है, जिसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर गहराई से पड़ता है। इस बार खास बात यह है कि मघा नक्षत्र का स्वामी स्वयं केतु है, जिससे इसका असर और भी अधिक तीव्र हो जाएगा। 5 दिसंबर तक चलने वाला यह गोचर कुछ राशियों के लिए करियर और मानसिक स्थिति में उतार-चढ़ाव ला सकता है। ऐसे में इस अवधि के दौरान सतर्क रहना और सोच-समझकर फैसले लेना बेहद जरूरी होगा।