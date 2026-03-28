Weekly Rashifal 29 March to 4 April 2026 : साप्ताहिक राशिफल 29 मार्च-4 अप्रैल 2026: तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का पूरा भविष्यफल

इस सप्ताह आपको तमाम आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए अपने काम को बेहतर तरीके से करने की जरूरत रहेगी। यदि आप बगैर गलती किए हुए अपने कार्य को समय पर पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप हारी बाजी भी जीतने में कामयाब हो जाएंगे। हालांकि इस दौरान अपको अपनी नौकरी अथवा व्यवसाय में बदलाव जैसे बड़े निर्णय को लेने से बचना चाहिए क्योंकि अभी समय आपके अनुकूल नहीं है। सेहत और संबंध की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। ऐसे में इस दौरान बेवजह का तनाव न लें और अपनी दिनचर्या के साथ खानपान भी सही रखें। आर्थिक संकट से बचने के लिए धन का प्रबंधन करके चलें और सोच-समझकर पैसा खर्च करें।