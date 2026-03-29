April 2026 Grah Margi : अप्रैल में सभी ग्रह होंगे मार्गी: इन 3 राशियों के लिए खुलेंगे सफलता के दरवाजे

April 2026 Grah Margi : ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अप्रैल में एक ऐसा दुर्लभ योग बन रहा है जो सालों में एक बार आता है… अप्रैल का महीना ब्रह्मांडीय ऊर्जा के मामले में बेहद दुर्लभ होने वाला है। इस महीने एक अनोखी खगोलीय घटना घट रही है सभी प्रमुख ग्रह मार्गी (Direct) हो रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि मंगल, बुध, शुक्र, शनि और बृहस्पति, सभी अपनी सीधी चाल चलेंगे। जब ग्रह पीछे नहीं हटते, तो हमारे जीवन की रुकावटें भी खत्म होने लगती हैं। खासकर मिथुन, सिंह और वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है।