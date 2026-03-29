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April 2026 Grah Margi : अप्रैल में सभी ग्रह होंगे मार्गी: इन 3 राशियों के लिए खुलेंगे सफलता के दरवाजे

All planets direct effects on zodiac signs : अप्रैल 2026 में बन रहा है दुर्लभ All Planets Direct योग। जानिए कैसे मिथुन, सिंह और वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय करियर, धन और सफलता के नए अवसर लेकर आएगा।

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भारत

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Manoj Vashisth

Mar 29, 2026

April 2026 Grah Margi

April 2026 Grah Margi : अप्रैल में बन रहा है दुर्लभ योग: इन 3 राशियों की किस्मत पलट सकती है (फोटो सोर्स: Gemini AI)

April 2026 Grah Margi : ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अप्रैल में एक ऐसा दुर्लभ योग बन रहा है जो सालों में एक बार आता है… अप्रैल का महीना ब्रह्मांडीय ऊर्जा के मामले में बेहद दुर्लभ होने वाला है। इस महीने एक अनोखी खगोलीय घटना घट रही है सभी प्रमुख ग्रह मार्गी (Direct) हो रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि मंगल, बुध, शुक्र, शनि और बृहस्पति, सभी अपनी सीधी चाल चलेंगे। जब ग्रह पीछे नहीं हटते, तो हमारे जीवन की रुकावटें भी खत्म होने लगती हैं। खासकर मिथुन, सिंह और वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है।

1. मिथुन राशि: बिजनेस और करियर में ऊंची उड़ान

    मिथुन राशि वालों, अगर आप पिछले कुछ समय से मानसिक उलझनों में थे, तो अब कोहरा छंटने वाला है। अप्रैल में आपका दिमाग सुपरफास्ट चलेगा।

    नया स्टार्टअप: यदि आप अपना खुद का काम शुरू करने की सोच रहे थे, तो 'गो-अहेड' का सिग्नल मिल चुका है।

    पारिवारिक तालमेल: घर में चल रहे पुराने विवाद सुलझेंगे और परिवार के सहयोग से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे।

    सफलता का मंत्र: अपनी कम्युनिकेशन स्किल का भरपूर इस्तेमाल करें, डील पक्की होने के चांस 100% हैं।

    2. सिंह राशि: आत्मविश्वास और तरक्की का संगम

      शेर की तरह दहाड़ने का वक्त आ गया है! सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों की सीधी चाल करियर में बड़े बदलाव लेकर आ रही है।

      प्रमोशन के योग: ऑफिस में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। नई जिम्मेदारी या पदोन्नति का रास्ता साफ है।

      हेल्थ और रूटीन: आप अपनी लाइफस्टाइल में जो भी सकारात्मक बदलाव करेंगे, उसका फायदा आपको लंबे समय तक मिलेगा।

      सलाह: कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने बड़ों या परिवार से मशविरा जरूर करें, उनकी सलाह आपके लिए 'लकी चार्म' साबित होगी।

      3. वृश्चिक राशि: छात्रों और युवाओं के लिए गोल्डन पीरियड

        वृश्चिक राशि वालों के लिए यह महीना 'लाइफ-चेंजिंग' साबित हो सकता है। आपकी मेहनत अब परिणामों में बदलने वाली है।

        शिक्षा में सफलता: जो छात्र उच्च शिक्षा या किसी विशेष विषय को चुनने में भ्रमित थे, उन्हें अब सही दिशा मिलेगी।

        करियर की नई दिशा: माता-पिता के साथ भविष्य की प्लानिंग करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को इंक्रीमेंट या बेहतर ऑफर मिल सकता है।

        पॉजिटिव मोमेंटम: आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उसमें गति बनी रहेगी।

        क्यों खास है इस बार का अप्रैल?

        ज्योतिषीय दृष्टिकोण के अलावा, इस समय बृहस्पति (Jupiter) का प्रभाव बढ़ रहा है, जो भाग्य और विस्तार का कारक है। जब सभी ग्रह मार्गी होते हैं, तो इसे All Planets Direct (APD) फेज कहा जाता है।

        खास जानकारी: शोध बताते हैं कि APD के दौरान लिए गए निर्णय अधिक टिकाऊ होते हैं क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा में कोई 'बैकट्रैकिंग' या भ्रम नहीं होता। यह समय निवेश (Investment) और दीर्घकालिक समझौतों के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है।

        सावधानी: हालांकि समय शुभ है, लेकिन अति-उत्साह में आकर बिना योजना के निवेश न करें। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना ही असली जीत है।

        अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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        Published on:

        29 Mar 2026 05:30 pm

        Hindi News / Astrology and Spirituality / April 2026 Grah Margi : अप्रैल में सभी ग्रह होंगे मार्गी: इन 3 राशियों के लिए खुलेंगे सफलता के दरवाजे

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