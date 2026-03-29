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Aaj Ka Rashifal 30 March : महावीर जयंती विशेष राशिफल, इन 5 राशियों के लिए आज का दिन बनेगा भाग्यशाली

Horoscope Today 30 March 2026: आज का राशिफल 30 मार्च 2026: सोम प्रदोष व्रत, अनंग त्रयोदशी और महावीर जयंती का शुभ अवसर मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए आर्थिक लाभ और गुडलक लेकर आ रहा है। पढ़ें आज का दैनिक राशिफल।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Anish Vyas

Mar 29, 2026

Aaj Ka Rashifal 30 March 2026

Aaj Ka Rashifal 30 March 2026 : 30 मार्च 2026 राशिफल: सोम प्रदोष व्रत पर इन राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

Aaj Ka Rashifal 30 March 2026 : राशिफल 30 मार्च 2026: सोमवार का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन सोम प्रदोष व्रत, अनंग त्रयोदशी और भगवान महावीर जयंती जैसे पावन पर्व मनाए जा रहे हैं, जिससे इस दिन का प्रभाव और भी खास हो जाता है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, प्रेम, स्वास्थ्य और धन पर महत्वपूर्ण असर डाल सकती है। आज का दिन करि राशियों के लिए गुडलक लेकर आ रहा है। ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास के अनुसार जानिए आज मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल।

आज का राशिफल मेष राशि (Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi)

मेष राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति बता रही है कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज स्थितियां आपके पक्ष में रहने वाली है। लंबे समय से सोची हुई कोई बात आज पूरी हो सकती है। जिससे आप बहुत प्रसन्न रहेंगे। आज का दिन व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए काफी लाभदायक रहने वाला है। इतना ही नहीं आज आप बिजनेस के सिलसिले में किसी यात्रा पर जा सकते हैं। दांपत्य जीवन में भी प्यार देखने को मिलेगा और जीवनसाथी आपसे कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कह सकता है।

आज का राशिफल वृषभ राशि (Horoscope Today Vrishabh Rashi)

वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा खर्च कराने वाला रहेगा। आज मुमकिन है कि आपको अपने जीवनसाथी के साथ शॉपिंग पर जाना पड़े। जिसका असर आपकी जेब पर भी दिखाई देगा। आपको सलाह है कि फिलहाल अपनी सेहत का ख्याल रखे। आर्थिक मामलों में आज का दिन आपके लिए थोड़ा कमजोर रह सकता है। आज किसी बात को लेकर अति आत्मविश्वास में न रहें। आज कामकाज के सिलसिले में आज का दिन आपके लिए सहयोगी साबित होगा। वैवाहिक लोगों के जीवन में आज तनाव थोड़ा बढ़ सकता है।

आज का राशिफल मिथुन राशि (Horoscope Today Mithun Rashi)

मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में पक्ष में रहने वाला है। आज आपके सामने कम ही आर्थिक चुनौतियां रहेंगी और आपकी आमदनी अच्छी रहेगी। आज व्यापार में भी लाभ के अच्छे योग रहने वाले हैं। प्रेम जीवन में रह रहे लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा। दरअसल, आज आपको अपनों के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा। आज आप अपने पार्टनर के साथ डिनर डेट पर जाने का भी प्लान बना सकते हैं। शादीशुदा लोगों को आज अपनी संतान को लेकर कोई बड़ी खुशी मिल सकती है।

कर्क राशि राशिफल (Aaj Ka Rashifal Kark Rashi)

ग्रहों की स्थिति बता रही है कि आज का दिन कर्क राशि के लोगों के लिए सामान्य रहेगा। आज इस राशि के पेशेवर व्यक्तियों के दिन बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। आज आप अपने काम में काफी व्यस्त रह सकते हैं। साथ ही आज आप आर्थिक रूप से काफी मजबूत दिखाई देंगे। पारिवारिक लोगों के लिए भी आज का दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। आज अपनी माता के प्रति आप विशेष लगाव महसूस करें। आज घर परिवार में जमीन-जायदाद से जुड़ी कोई बातचीत चल सकती है, जिससे आपको लाभ भी मिल सकता है। आपके करियर के लिए बेहतर दिन है। निजी जीवन भी संतोषजनक रहेगा।

राशिफल सिंह राशि (Horoscope Today Singh Rashi)

सिंह राशि के लोगों के लिए आज विदेश से जुड़ा कोई शुभ समाचार लेकर आ सकता है। आज विदेश जाने की कोई खबर आपको मिल सकती है। दरअसल, आज काम के सिलसिले में आपको किसी लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें आपको खांसी जुकाम जैसा संक्रामक रोग के कारण परेशानी हो सकती है। आज सेहत के मामले में लापरवाही करना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए दिन अनुकूल है। निजी जीवन प्यार भरा रहेगा लेकिन विरोधियों से सावधान रहें।

आज का राशिफल कन्या राशि (Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi)

कन्या राशि वालों के लिए सलाह है कि आज किसी भी बात को लेकर खुद पर तनाव को हावी न होने दे। मानसिक तौर पर खुद को स्वस्थ रखने की कोशिश करें। तनाव के कारण आपकी आर्थिक स्थिति और आपका कारोबार भी काफी प्रभावित हो सकती है। आज कामकाज के मामले में खुद पर पूरा भरोसा रखें ताकि आप अच्छे से काम कर सकें। आज आपको अपनी ससुराल जाने की मौका भी मिल सकता है।

राशिफल तुला राशि (Horoscope Today Tula Rashi)

तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। आज आपको प्रमोशन भी मिल सकता है या व्यापार में अच्छे लाभ के योग भी बनेंगे। निजी जीवन खुशियों से भरा रहेगा और आपका जीवन साथी आपके रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। आज वे आपको काम की कुछ सलाह भी दे सकते हैं, जो आपके व्यापार के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। यदि आपका जीवनसाथी कोई काम करना चाहता है तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप उनका साथ दें।

वृश्चिक राशि राशिफल (Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashi)

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। आज आपको सलाह है कि किसी से भी कोई कर्ज न लें। क्योंकि, ऐसा करना आपके लिए सिर दर्द का कारण बन सकता है। आज आपके खर्चों में भी काफी बढ़ोतरी होगी। इसलिए आर्थिक रूप से दिन थोड़ा निराशाजनक रह सकता है। लेकिन मानसिक रूप से आप काफी मजबूत रहेंगे और एक साथ कई काम निपटा लेंगे। नौकरी के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको अपने सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आज आप हर चुनौती का सामना ठीक से और अपने आत्मविश्वास से कर पाएंगे।

धनु राशि राशिफल (Horoscope Today Dhanu Rashi)

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। आप जिससे प्यार करते हैं आज उससे खुलकर अपने दिल की हर बात कह सकते हैं और आज वह भी आपके प्यार में डूबा हुआ नजर आएगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो बच्चे भी आज आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर सकते हैं। आज आमदनी के मामले में दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी आमदनी में वृद्धि हो सकती है। जिससे आज आप खुद को मजबूत स्थिति में पाएंगे। नौकरीपेशा जातक आज अपनी नौकरी में बदलाव का विचार बना सकते हैं।

राशिफल मकर राशि (Aaj Ka Rashifal Makar Rashi)

मकर राशि के लोगों को आज प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई बड़ी जानकारी आपको मिल सकती है, जिससे आप काफी प्रसन्न रहेंगे या यदि आप अपना घर खरीदने की योजना बना रहे थे तो आज उसमें सफलता मिलने के पूरे योग हैं। आर्थिक रूप से भी आज आपका दिन मजबूत रहेगा और कार्यक्षेत्र में आप अपने लिए बोलेंगे। यानी आज आपका दिन कई मायनों में अच्छा रहेगा। परिवार में भी तालमेल अच्छा रहेगा और माता का प्रेम आपको मिलेगा।

राशिफल कुंभ राशि (Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi)

कुंभ राशि के लोगों के लिए सितारों की चाल बता रही है कि आज आपमें आत्मविश्वास काफी ज्यादा ऊंचा रहने वाला है। जिससे आप व्यापार में कोई बड़ा जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन किसी भी तरह का निवेश करते समय सावधानी बरतें, नुकसान भी हो सकता है। स्वास्थ्य में सुधार होगा, जिससे आप काफी प्रसन्न महसूस करेंगे। दांपत्य जीवन में आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपके और आपके जीवनसाथी के बीच अहंकार की लड़ाई हो सकती है। नौकरीपेशा लोग अपने साथ काम करने वाले लोगों के सहयोग से आज बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे।

राशिफल मीन राशि (Horoscope Today Meen Rashi)

मीन राशि के लोगों के लिए ग्रहों की स्थिति आज आपके पक्ष में रहने वाली है। जिससे आर्थिक लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे। आज आप कोई बड़ी पॉलिसी खरीद सकते हैं या धन संचय की किसी योजना में निवेश कर सकते हैं। परिवार का माहौल काफी अच्छा रहेगा और परिवार में प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की बात हो सकती है। धन का आगमन होगा और आज आप अच्छे भोजन का आनंद उठाएंगे। आज का दिन व्यापार में भी अनुकूलता लेकर आएगा। भाग्य के प्रबल होने से काम बनते-बिगड़ते रहेंगे जिससे आप भी मजबूत बने रहेंगे।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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राशिफल 2026

Published on:

29 Mar 2026 03:22 pm

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