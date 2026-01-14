Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी 24 या 25 जनवरी 2026 को कब है? जानें सरस्वती पूजा की तारीख, शुभ मुहूर्त और महत्व

बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना शुभ माना जाता है। स्नान के जल में थोड़ा गंगाजल मिलाकर “हर हर गंगे, हर हर यमुने, हर हर सरस्वती” का जाप किया जाता है। इसके बाद घर के मंदिर की सफाई कर चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और देवी सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें।

घी का दीपक जलाएं, पीले फूल, हल्दी का तिलक और पीली मिठाई अर्पित करें। यदि मंत्र आता हो तो सरस्वती मंत्र का जाप करें, अन्यथा श्रद्धा से आरती करें और पढ़ाई, बुद्धि और सफलता की कामना करें।