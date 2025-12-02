Bhagyank 2: चंद्र ग्रह से प्रभावित होते हैं इस भाग्यांक के जातक, जाने इनकी खासियत

Bhagyank 2: अकंशास्त्र के अंतर्गत भाग्यांक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। भाग्यांक दो का स्वामी ग्रह चंद्र देव को माना गया है। चंद्रमा के प्रभाव के कारण इन लोगों का मन और दिमाग बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से काम करता है। भाग्यांक 2 वाले लोग अपने काम को लेकर बहुत ही संवेदनशील होते हैं। भाग्यांक जन्मतिथि, महीना और साल को जोड़कर निकाला जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है उन लोगों को करियर में बहुत तरक्की मिलती है। अगर चंद्रमा कमजोर होता है तो नौकरी में दिक्कतें आती है। आज हम भाग्यांक 2 के बारे में सारी बाते जानेंगे।