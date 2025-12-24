24 दिसंबर 2025,

बुधवार

धर्म/ज्योतिष

Heartbreak Reasons : अपनी राशि के हिसाब से जानिए, दिल आखिर टूटता क्यों है?

Heartbreak Reasons : एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, आपकी राशि आपके दिल की कमजोरियों में अहम भूमिका निभाती है, जो सिर्फ़ जिंदगी की घटनाओं से ही नहीं बनतीं। किसी का दिल सिर्फ़ इंसान ही नहीं तोड़ता। एस्ट्रोलॉजी कहती है कि इसका कनेक्शन किसी की राशि से भी होता है।

भारत

image

Manoj Vashisth

Dec 24, 2025

Heartbreak Reasons

Heartbreak Reasons : एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जानिए दिल क्यों टूटता है (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Heartbreak Hurts According to Astrology : कहने को तो जिंदगी में बहुत कुछ होता है जो किसी का दिल तोड़ सकता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का कहना है कि आपकी राशि भी इसमें बड़ा रोल निभाती है। आपकी कमजोरी, आपकी फीलिंग्स सब पर आपकी राशि की छाप होती है।

मेष राशि

मेष लोग पूरी जान लगा देते हैं। जब उनकी मेहनत को इग्नोर किया जाता है, या जिस इंसान पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही धोखा दे दे, तो ये उन्हें अंदर तक तोड़ देता है. ये दर्द जल्दी जाता नहीं, सालों तक रह सकता है.

वृषभ राशि

वृषभ लोग भरोसा बनाने में वक्त लेते हैं, लेकिन जब जुड़ जाते हैं तो पूरा दिल लगा देते हैं। किसी अपने से मिले धोखे से उनका दिल बुरी तरह टूट जाता है। जिन चीजों या रिश्तों को वो हमेशा के लिए मान लेते हैं, जब वहीं खत्म हो जाते हैं, तो वो खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं।

मिथुन राशि

मिथुन लोगों को सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब कोई उन्हें गलत समझ ले या उनकी बातों को मिसइंटरप्रेट कर दे। इन्हें इग्नोर किया जाना या सीधे-सीधे घोस्ट कर देना बहुत ज़्यादा हर्ट करता है।

कर्क राशि

कर्क लोग दिल से केयरिंग होते हैं। जब उनकी कद्र नहीं की जाती या उन्हें हल्के में लिया जाता है, तो ये बात उन्हें अंदर तक चुभती है।

सिंह राशि

सिंह को रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं! ये लोग खुले दिल से प्यार करते हैं, और जब उनके जज्बातों को समझा न जाए या उसकी कदर न हो, तो उनका दिल टूट जाता है।

कन्या राशि

कन्या लोग मेहनती होते हैं। जब सारी मेहनत के बाद भी रिजल्ट न मिले, या फेलियर हाथ लगे, तो ये उन्हें बहुत ज्यादा निराश कर देता है।

तुला राशि

तुला वालों के लिए प्यार में बैलेंस होना ज़रूरी है। बार-बार झगड़े, रिश्तों में तालमेल की कमी, या प्यार की कमी—इन सबसे उनका दिल टूट जाता है।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक लोगों के लिए भरोसा बहुत बड़ा शब्द है। एक बार किसी ने उनका ट्रस्ट तोड़ा, तो वो उसका गहरा घाव जिंदगी भर महसूस करते हैं।

धनु राशि

धनु को अपनी आज़ादी सबसे प्यारी है। कोई उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करे या वादे तोड़े, तो वो तुरंत दूर हो जाते हैं। भरोसा टूटने के बाद ये आपको अपनी लाइफ से बाहर कर देते हैं।

मकर राशि

मकर लोग वफादार होते हैं, प्यार को ज़िम्मेदारी और मेहनत से दिखाते हैं। जब उनकी ये कोशिशें नोटिस नहीं की जातीं, तो वो खुद को अलग-थलग और दुखी महसूस करते हैं।

कुंभ राशि

कुंभ लोग भले ही थोड़े अलग-थलग रहना पसंद करें, लेकिन असल में उनके लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। जब उन्हें ग्रुप या रिश्ते से बाहर निकाल दिया जाता है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा इमोशनल झटका होता है।

मीन राशि

मीन लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। किसी भी तरह की क्रूरता चाहे उनके साथ हो या किसी और के साथ वो बर्दाश्त नहीं कर पाते।

Published on:

24 Dec 2025 12:04 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Heartbreak Reasons : अपनी राशि के हिसाब से जानिए, दिल आखिर टूटता क्यों है?

