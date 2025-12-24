Heartbreak Reasons : अपनी राशि के हिसाब से जानिए, दिल आखिर टूटता क्यों है?

वृषभ लोग भरोसा बनाने में वक्त लेते हैं, लेकिन जब जुड़ जाते हैं तो पूरा दिल लगा देते हैं। किसी अपने से मिले धोखे से उनका दिल बुरी तरह टूट जाता है। जिन चीजों या रिश्तों को वो हमेशा के लिए मान लेते हैं, जब वहीं खत्म हो जाते हैं, तो वो खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं।