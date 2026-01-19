Bhishma Ashtami 2026: क्यों मनाई जाती है भीष्म अष्टमी? जानिए क्या है इसका महत्व

Bhishma Ashtami 2026: भीष्म अष्टमी हर साल माघ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मनाई जाती है। इस साल भीष्म अष्टमी 26 जनवरी 2026 को सोमवार के दिन मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस तिथि के दिन भीष्म पितामह ने बाणों की शैय्या के ऊपर अपने प्राण त्याग किये जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भीष्म पितामह को अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था, इसलिए वो अपनी मर्जी से ही अपने प्राणों का त्याग कर सकते थे। बाणों की शैय्या पर लेटकर भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतिक्षा की और माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन अपनी इच्छा से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। आज हम यहां बात करने जा रहे हैं भीष्म अष्टमी क्यों मनाते हैं और इसके महत्व के बारे में ।