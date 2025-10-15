Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Budh Guru Yog : बुध-गुरु का त्रिदशांश योग बना दुर्लभ संयोग! इन 3 राशियों की पलट सकती है किस्मत

Budh Guru Yog : 15 अक्टूबर 2025 को बुध और गुरु का त्रिदशांश योग बन रहा है। इस विशेष खगोलीय संयोग से वृषभ, कर्क और धनु राशि के जातकों को धन, सफलता और सुख का वरदान मिलेगा। जानें इस योग का शुभ प्रभाव और ज्योतिषीय महत्व।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 15, 2025

Budh Guru Yog

Budh Guru Yog (photo- gemini ai)

Budh Guru Yog: 15 अक्टूबर 2025 का दिन खगोल और ज्योतिष दोनों दृष्टियों से बेहद खास रहने वाला है। इस दिन बुध और गुरु ग्रह मिलकर एक अत्यंत शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसे ‘त्रिदशांश योग’ (Tredecile Aspect) कहा जाता है। यह अद्भुत योग तब बनेगा जब बुध और गुरु ग्रह आकाश में एक-दूसरे से 108 डिग्री के कोण पर स्थित होंगे। यह संयोग सुबह 03:03 बजे, यानी ब्रह्म मुहूर्त से ठीक पहले बन रहा है, और माना जाता है कि इस समय बना योग अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है।

ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, तर्कशक्ति और व्यापार का कारक माना गया है, जबकि गुरु ग्रह ज्ञान, धन, संतान और समृद्धि के प्रतीक हैं। जब ये दोनों शुभ ग्रह एक सकारात्मक संबंध में आते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य, आर्थिक प्रगति और मानसिक संतुलन का संचार होता है। खासकर वे लोग जिनकी जन्मकुंडली में बुध और गुरु पहले से मजबूत स्थिति में हैं, उनके लिए यह समय वरदान समान साबित होगा। आइए जानते हैं, किन तीन राशियों को इस त्रिदशांश योग का सबसे अधिक लाभ मिल सकता है।

वृषभ राशि – धन और प्रतिष्ठा में वृद्धि

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद शुभ साबित होगा। बुध की कृपा से आपकी वाणी और तर्कशक्ति प्रखर बनेगी, जिससे आप हर परिस्थिति में अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रख सकेंगे। वहीं गुरु ग्रह धन और संपत्ति में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। जो लोग व्यापार, निवेश या नए प्रोजेक्ट्स से जुड़े हैं, उन्हें अचानक आर्थिक लाभ मिल सकता है। लंबे समय से रुके हुए पैसे वापस मिलने की संभावना भी है। नौकरीपेशा लोगों के लिए यह योग प्रमोशन और सैलरी वृद्धि लेकर आ सकता है।

कर्क राशि – करियर और शिक्षा में सफलता

कर्क राशि वालों के लिए बुध-गुरु का यह योग बौद्धिक और व्यावसायिक सफलता लेकर आ सकता है। आपकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता में निखार आएगा, जिससे आप कठिन परिस्थितियों में भी सही दिशा चुन पाएंगे। जो लोग शिक्षा, लेखन, मीडिया, कंसल्टेंसी या मैनेजमेंट क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय विशेष उपलब्धियां देने वाला हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को शुभ समाचार मिल सकता है।

धनु राशि – परिवार और सुख में वृद्धि

धनु राशि के स्वामी स्वयं गुरु हैं, इसलिए यह योग इनके लिए अत्यंत शुभ प्रभाव वाला रहेगा। बुध के साथ बना त्रिदशांश योग पारिवारिक शांति, संतान सुख और वैवाहिक जीवन में संतुलन लाएगा। विवाहित जातकों के लिए संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। साथ ही, जो लोग नया घर, वाहन या संपत्ति खरीदना चाहते हैं, उनके लिए यह समय शुभ रहेगा। मानसिक शांति और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिससे जीवन में स्थिरता का अनुभव हो सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

15 Oct 2025 01:04 pm

Published on:

15 Oct 2025 12:10 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Budh Guru Yog : बुध-गुरु का त्रिदशांश योग बना दुर्लभ संयोग! इन 3 राशियों की पलट सकती है किस्मत

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Govardhan Puja 2025: नोट करें गोवर्धन पूजा कब है? जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त और इस पर्व का पौराणिक महत्व

Govardhan Puja 2025, Govardhan Puja 2025 date, Govardhan Puja 2025 muhurat,
धर्म और अध्यात्म

Choti Diwali Puja Muhurat 2025: छोटी दिवाली पूजा मुहूर्त, शुभ समय… जानिए किस भगवान की करनी चाहिए पूजा

Choti Diwali Puja Muhurat 2025
धर्म और अध्यात्म

Rama Ekadashi 2025 : 16 या 17 अक्टूबर? जानिए कब है रमा एकादशी, इस बार बन रहा है महासंयोग!

Rama Ekadashi 2025
धर्म और अध्यात्म

Aaj Ka Rashifal 15 October 2025 : मेष राशि को संघर्ष से मिल सकती है सफलता, मिथुन को नए अवसर, मीन राशि के छात्रों के लिए शुभ संकेत

Aaj Ka Rashifal 15 October 2025
राशिफल

Tarot Horoscope 15 October 2025: 15 अक्टूबर का टैरो भविष्यफल: नई शुरुआत, रिश्तों में सुधार और आर्थिक उन्नति के संकेत

Tarot Horoscope 15 October 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.