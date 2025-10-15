Budh Guru Yog : बुध-गुरु का त्रिदशांश योग बना दुर्लभ संयोग! इन 3 राशियों की पलट सकती है किस्मत

Budh Guru Yog: 15 अक्टूबर 2025 का दिन खगोल और ज्योतिष दोनों दृष्टियों से बेहद खास रहने वाला है। इस दिन बुध और गुरु ग्रह मिलकर एक अत्यंत शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसे ‘त्रिदशांश योग’ (Tredecile Aspect) कहा जाता है। यह अद्भुत योग तब बनेगा जब बुध और गुरु ग्रह आकाश में एक-दूसरे से 108 डिग्री के कोण पर स्थित होंगे। यह संयोग सुबह 03:03 बजे, यानी ब्रह्म मुहूर्त से ठीक पहले बन रहा है, और माना जाता है कि इस समय बना योग अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है।