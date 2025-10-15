Budh Guru Yog : बुध-गुरु का त्रिदशांश योग बना दुर्लभ संयोग! इन 3 राशियों की पलट सकती है किस्मत

Budh Guru Yog (photo- gemini ai)
Budh Guru Yog: 15 अक्टूबर 2025 का दिन खगोल और ज्योतिष दोनों दृष्टियों से बेहद खास रहने वाला है। इस दिन बुध और गुरु ग्रह मिलकर एक अत्यंत शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसे ‘त्रिदशांश योग’ (Tredecile Aspect) कहा जाता है। यह अद्भुत योग तब बनेगा जब बुध और गुरु ग्रह आकाश में एक-दूसरे से 108 डिग्री के कोण पर स्थित होंगे। यह संयोग सुबह 03:03 बजे, यानी ब्रह्म मुहूर्त से ठीक पहले बन रहा है, और माना जाता है कि इस समय बना योग अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है।
ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, तर्कशक्ति और व्यापार का कारक माना गया है, जबकि गुरु ग्रह ज्ञान, धन, संतान और समृद्धि के प्रतीक हैं। जब ये दोनों शुभ ग्रह एक सकारात्मक संबंध में आते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य, आर्थिक प्रगति और मानसिक संतुलन का संचार होता है। खासकर वे लोग जिनकी जन्मकुंडली में बुध और गुरु पहले से मजबूत स्थिति में हैं, उनके लिए यह समय वरदान समान साबित होगा। आइए जानते हैं, किन तीन राशियों को इस त्रिदशांश योग का सबसे अधिक लाभ मिल सकता है।
वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद शुभ साबित होगा। बुध की कृपा से आपकी वाणी और तर्कशक्ति प्रखर बनेगी, जिससे आप हर परिस्थिति में अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रख सकेंगे। वहीं गुरु ग्रह धन और संपत्ति में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। जो लोग व्यापार, निवेश या नए प्रोजेक्ट्स से जुड़े हैं, उन्हें अचानक आर्थिक लाभ मिल सकता है। लंबे समय से रुके हुए पैसे वापस मिलने की संभावना भी है। नौकरीपेशा लोगों के लिए यह योग प्रमोशन और सैलरी वृद्धि लेकर आ सकता है।
कर्क राशि वालों के लिए बुध-गुरु का यह योग बौद्धिक और व्यावसायिक सफलता लेकर आ सकता है। आपकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता में निखार आएगा, जिससे आप कठिन परिस्थितियों में भी सही दिशा चुन पाएंगे। जो लोग शिक्षा, लेखन, मीडिया, कंसल्टेंसी या मैनेजमेंट क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय विशेष उपलब्धियां देने वाला हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को शुभ समाचार मिल सकता है।
धनु राशि के स्वामी स्वयं गुरु हैं, इसलिए यह योग इनके लिए अत्यंत शुभ प्रभाव वाला रहेगा। बुध के साथ बना त्रिदशांश योग पारिवारिक शांति, संतान सुख और वैवाहिक जीवन में संतुलन लाएगा। विवाहित जातकों के लिए संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। साथ ही, जो लोग नया घर, वाहन या संपत्ति खरीदना चाहते हैं, उनके लिए यह समय शुभ रहेगा। मानसिक शांति और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिससे जीवन में स्थिरता का अनुभव हो सकता है।
