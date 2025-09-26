Budh Gochar 2025: अक्टूबर में बुध गोचर से इन राशियों को हो सकता है नुकसान, जानें जीवन पर क्या पड़ेगा असर

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय मिश्रित परिणाम देने वाला हो सकता है। बुध का गोचर वृश्चिक राशि में होने से मानसिक तनाव और उलझनें बढ़ सकती हैं। निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है, और संचार में भी समस्याएं आ सकती हैं। इस दौरान पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन में भी चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए, इस अवधि में धैर्य और सोच-समझकर निर्णय लेना आवश्यक है।