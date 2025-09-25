Mangal Gochar October 2025: अक्टूबर में मंगल का गोचर, इस महीने इन राशियों का बदल जाएगा भाग्य

धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर का ये समय बेहद शुभ साबित हो सकता है। मंगल को गोचर आपकी राशि से लाभ और आय भाव में बन रही है। इस वजह से आपकी आमदनी में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। नए-नए सोर्स से पैसा आ सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए नए मौके बनेंगे और पुराने अटके हुए काम भी पूरे होंगे। निवेश करने वालों को भी फायदा मिल सकता है। साथ ही शेयर बाजार या लॉटरी जैसी जगहों से भी धन लाभ होने की संभावना बन रही है।