Budh Margi 2023: बुध होंगे मार्गी, इन राशियों की खोलेंगे किस्मत, इन लोगों को झेलना पड़ सकता है आर्थिेक नुकसान

भोपालPublished: May 11, 2023 04:00:19 pm Submitted by: Sanjana Kumar

budh margi: mercury retrograde on may 15, 2023 benefit for these people:जल्द ही वे मार्गी होंगे। वे 15 मई 2023 को सुबह 8 बजकर 46 मिनट पर मार्गी हो जाएंगे और 7 जून 2023 तक मार्गी ही रहेंगे। पत्रिका.कॉम के इस लेख में भोपाल के ज्योतिषाचार्य पं. अरविंद तिवारी से जानें बुध मार्गी होकर आपकी राशि पर कैसा असर डालेंगे शुभ या अशुभ, जानें उपाय भी...