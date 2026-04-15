15 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Business Growth Tips: दुकान में नहीं आ रहे ग्राहक? ये आसान मंत्र लौटाएंगे बरकत और बढ़ाएंगे सेल्स

Business Growth Tips: आज के इस लेख में हम कुछ ऐसे आसान तरीकों और मंत्रों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका व्यापार अच्छे से चलने लगेगा।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Apr 15, 2026

Business Growth Tips

Business Growth Tips: image credit gemini

Business Growth Tips: आजकल के ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस के बढ़ते कॉम्पिटिशन में हर कोई चाहता है कि उसका बिजनेस अच्छे से चले। लेकिन कई बार दिन-रात एक करने के बाद भी बिजनेस में वो फायदा नहीं मिल पाता जिसकी लोग उम्मीद करते हैं। ऐसे में व्यापारियों को टेंशन होने लगती है और कई बार तो समझ ही नहीं आता कि कमी कहां रह गई।

अगर आप भी अपने काम की मंदी से परेशान हैं या आपको लगता है कि किसी की नजर लग गई है, तो घबराने की बात नहीं है। मेहनत के साथ-साथ अगर थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी और सही तरीका मिल जाए, तो डूबा हुआ काम भी फिर से पटरी पर आ सकता है। आज के इस लेख में हम कुछ ऐसे आसान तरीकों और मंत्रों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका व्यापार अच्छे से चलने लगेगा।

इस मंत्र का लें सहारा (Mantra for Business Growth)

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी माता को धन की देवी कहा गया है। इसलिए अगर काम-काज में रुकावटें आ रही हैं या पैसा हाथ में नहीं टिक रहा, तो आप "ऐं श्रीं महालक्ष्म्यै कमलधारिन्यै गरुड़वाहिन्यै श्रीं ऐं नम:" व्यापार लक्ष्मी मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा तरक्की के लिए कच्चे सूत को केसर से रंगते समय "ॐ महालक्ष्म्यै नम:" मंत्र का जाप करना और उसे दुकान के मुख्य द्वार पर बांधना भी बहुत शुभ माना जाता है। वहीं सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर "ॐ सोमेश्वराय नम:" मंत्र का जाप करने से भी व्यापार में खूब लाभ होता है।

इन उपायों को करें (How to Follow Business Remedies)

इस मंत्र का पूरा फायदा लेने के लिए आप शुक्रवार से शुरुआत कर सकते हैं। सुबह नहा-धोकर साफ लाल कपड़े पहनें और लाल आसन पर बैठ जाएं। एक थाली में थोड़े चावल फैलाकर उस पर एक नारियल और श्री यंत्र रखें। नारियल पर लाल चंदन से श्रीं लिखें और माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद कमलगट्टे की माला लेकर ऊपर बताए गए मंत्र को 108 बार पढ़ें।

इसके साथ ही काम में बरकत के लिए आप 11 गोमती चक्र और 3 छोटे नारियल को पीले कपड़े में बांधकर बुधवार या शुक्रवार को अपने दरवाजे पर लटका सकते हैं। यदि कारोबार में लगातार घाटा हो रहा हो, तो शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को अपनी दुकान या कारखाने में श्री धनदा यंत्र स्थापित करें और नियमित रूप से उसके दर्शन करें।

काम में तेजी लाने के लिए इन बातों का रखें ध्यान (Important Tips for Business Growth)

अगर दुकान बिल्कुल नहीं चल रही, तो शनिवार के दिन दरवाजे पर सात हरी मिर्च और एक साफ नींबू जरूर लटकाएं। इसके साथ ही हर रोज दुकान में लोबान की धूप दिखाएं, इससे वहां की हवा साफ होती है और नजर दोष दूर होता है। अपनी तिजोरी या गल्ले में एक छोटा नारियल और कुबेर यंत्र को लाल कपड़े में बांधकर रख दें, इससे फालतू के खर्चे रुकते हैं और बरकत बनी रहती है। बिक्री बढ़ाने के लिए आप दुकान के मुख्य द्वार पर काले तिल और सफेद सरसों भी रख सकते हैं।

इसके अलावा शनिवार के दिन पीपल के एक पत्ते को गंगाजल से धोकर उस पर गायत्री मंत्र पढ़कर अपनी तिजोरी में रखें और हर शनिवार इसे बदलते रहें, इससे बिजनेस में वृद्धि होती रहती है। हर पूर्णिमा को जल में थोड़ा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना भी व्यवसाय की उन्नति के लिए चमत्कारिक माना गया है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

ये भी पढ़ें

Suprabhat Mantra Benefits: क्या आपकी सुबह भी टेंशन से शुरू होती है? बस एक बार करें इस मंत्र का जाप और फिर देखें फर्क
धर्म/ज्योतिष
Suprabhat Mantra

खबर शेयर करें:

Published on:

15 Apr 2026 03:33 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Business Growth Tips: दुकान में नहीं आ रहे ग्राहक? ये आसान मंत्र लौटाएंगे बरकत और बढ़ाएंगे सेल्स

पत्रिका लाइव अपडेट

MPBSE Result 2026 Live : एमपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित, फिर बेटियों ने रचा इतिहास

MPBSE Result 2026
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Guruwar Ke Niyam: गुरुवार को भूलकर भी न खाएं खिचड़ी-केला, वरना नाराज हो सकते हैं भगवान विष्णु

Guruwar Ke Niyam, Thursday Rules Hindu
धर्म और अध्यात्म

Aaj Ka Rashifal 16 April: आज का राशिफल 16 अप्रैल 2026: मेष, तुला, कुंभ को बड़ी सफलता, जानें सभी 12 राशियों का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 16 April 2026
राशिफल

Vaishakh Amavasya 2026: पितृ दोष से मुक्ति का दिन या संकट का कारण? भूलकर भी न करें ये 4 गलतियां, वरना पड़ सकता है भारी असर

Vaishakh Amavasya 2026, Vaishakh Amavasya importance,
धर्म और अध्यात्म

21 Shiva Mantras for Success : 21 शक्तिशाली शिव मंत्र: सफलता, स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए पूर्ण गाइड

21 Shiva Mantras for Success
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Tarot Horoscope 16 April 2026: मेष, वृषभ और मकर की चमकेगी किस्मत, जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का हाल

Aaj Ka Tarot Horoscope 16 April 2026, Tarot Horoscope Today
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.