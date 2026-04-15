Business Growth Tips: दुकान में नहीं आ रहे ग्राहक? ये आसान मंत्र लौटाएंगे बरकत और बढ़ाएंगे सेल्स

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी माता को धन की देवी कहा गया है। इसलिए अगर काम-काज में रुकावटें आ रही हैं या पैसा हाथ में नहीं टिक रहा, तो आप "ऐं श्रीं महालक्ष्म्यै कमलधारिन्यै गरुड़वाहिन्यै श्रीं ऐं नम:" व्यापार लक्ष्मी मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा तरक्की के लिए कच्चे सूत को केसर से रंगते समय "ॐ महालक्ष्म्यै नम:" मंत्र का जाप करना और उसे दुकान के मुख्य द्वार पर बांधना भी बहुत शुभ माना जाता है। वहीं सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर "ॐ सोमेश्वराय नम:" मंत्र का जाप करने से भी व्यापार में खूब लाभ होता है।