Career Tips: अगर आप भी कॅरियर को लेकर हैं परेशान, तो ज्योतिष एक्सपर्ट से जानें किस क्षेत्र में मिलेगी सफलता

भोपालPublished: Apr 24, 2023 06:46:04 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Career Tips by Astrologer: Business or Job what will be best for you: किसी भी नौकरी या बिजनेस के बारे में जानने के लिए जन्म कुंडली के पहले, पांचवें, चौथे और दसवें भाव का विशेष महत्व माना जाता है। इस लेख में हम आपको बता रहे हैं कि आपके लग्न यानी आपकी राशि के अनुसार आपको किस क्षेत्र में कॅरियर बनाना चाहिए...आपके लिए नौकरी करना बेहतर होगा या फिर कोई बिजनेस?