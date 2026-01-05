Cat Eye Stone: किन लोगों को धारण करना चाहिए लहसुनिया रत्न, जानिए इसके नियम और फायदे

istock
Cat Eye Stone: ज्योतिषियों द्वारा रत्न पहनने की सलाह तब दी जाती है, जब जातक की कुंडली में कोई ना कोई ग्रह दोष चल रहा है। रत्न शास्त्र में नौ रत्नों का उल्लेख किया गया है। हर एक रत्न का संबंध किसी ना किसी खास ग्रह से होता है। रत्नों को हमेशा ज्योतिष सलाह लेने के बाद ही धारण करना चाहिए , तब ही जाकर इसका फायदा होता है। लहसुनिया रत्न देखने में बहुत चमकीला होता है, जिसके कारण इसे कैट्स आई स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। जब किसी जातक की कुंडली में केतु ग्रह की अवस्था ठीक नहीं चल रही हो तब इस रत्न को धारण करने की सलाह दी जाती है। इसको पहनने से केतु ग्रह दोष से छुटकारा पाया जा सकता है। आइए जाने किन लोगों को इस रत्न को पहनना चाहिए।
ज्योतिष सलाह लेने के बाद ये रत्न उन लोगों को धारण करना चाहिए, जिनकी कुंडली में केतु का अशुभ प्रभाव चल रहा हो। ये रत्न केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने मदद करता है। इसके साथ ही जिन लोगों को मानसिक उलझन या अचानक नुकसान और काम में रुकावट जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उन लोगों को ये रत्न पहनने की सलाह दी जाती है। मेष, सिंह, धनु और मीन राशि वालों को इस रत्न को पहनने से बचना चाहिए। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को भी ये रत्न नहीं पहनना चाहिए।
इस रत्न को हमेशा चांदी या पंचधातु की अंगूठी में ही गढ़वा कर पहनना चाहिए। इस रत्न को धारण करने से पहले इसे गंगाजल और कच्चे दूध से शुद्ध जरूर कर लें। लहसुनिया रत्न को पहनने के लिए शनिवार और मंगलवार का दिन शुभ माना जाता है। इस रत्न को हमेशा प्रात काल में केतु की शुभ दृष्टि के समय में ही विधिपूर्वक धारण करना चाहिए। तब ही इस रत्न का लाभ देखने को मिलता है।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग