Cat Eye Stone: किन लोगों को धारण करना चाहिए लहसुनिया रत्न, जानिए इसके नियम और फायदे

Cat Eye Stone: ज्योतिषियों द्वारा रत्न पहनने की सलाह तब दी जाती है, जब जातक की कुंडली में कोई ना कोई ग्रह दोष चल रहा है। रत्न शास्त्र में नौ रत्नों का उल्लेख किया गया है। हर एक रत्न का संबंध किसी ना किसी खास ग्रह से होता है। रत्नों को हमेशा ज्योतिष सलाह लेने के बाद ही धारण करना चाहिए , तब ही जाकर इसका फायदा होता है। लहसुनिया रत्न देखने में बहुत चमकीला होता है, जिसके कारण इसे कैट्स आई स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। जब किसी जातक की कुंडली में केतु ग्रह की अवस्था ठीक नहीं चल रही हो तब इस रत्न को धारण करने की सलाह दी जाती है। इसको पहनने से केतु ग्रह दोष से छुटकारा पाया जा सकता है। आइए जाने किन लोगों को इस रत्न को पहनना चाहिए।