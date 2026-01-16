Chandra Gochar 2026: शनि की राशि में गोचर करेंगे चंद्रमा, इन राशियों को मिलेगा मनचाहा फल

chatgpt Ai
Chandra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 16 जनवरी को मंगल ग्रह ने मकर राशि में प्रवेश कर लिया है। वहीं चंद्रमा का गोचर मकर राशि में 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या के दिन होगा। इसके बाद चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा एक राशि में केवल ढाई दिनों के लिए गोचर करते हैं। मंगल और चंद्रमा के एक साथ मकर राशि में होने से महालक्ष्मी योग का निर्माण होगा। ये महालक्ष्मी योग कुछ राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। जब तक चंद्रमा मकर राशि में विराजमान रहेंगे, तब तक मकर राशि में महालक्ष्मी योग बना रहेगा। ऐसे में चलिए जानते हैं मंगल और चंद्रमा की युति से किन राशि के जातक को लाभ मिल सकता है।
मेष राशि
मेष राशि वालों को मंगल और चंद्रमा की युति से बहुत लाभ मिलने वाला है। इस समय में आप अपना कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही आपकी धन संबंधी समस्या भी जल्द समाप्त हो जाएगी। इस दौरान आपसी संबंध में मिठास बढ़ेगी।
धनु राशि
धनु राशि के जातक के लिए ये युति बहुत ही शुभ रहने वाली है। इस समय में आपको धन का लाभ मिल सकता है। वहीं जीवनसाथी के साथ भी संबंध मजबूत हो सकते हैं। निवेश के लिए समय अच्छा रहेगा। कारोबार में आपको ढेरों लाभ मिल सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय गुजरेगा।
कन्या राशि
कन्या राशि के जातक के लिए मंगल और चंद्रमा की युति लाभकारी रहने वाली है। इस समय में आपका अटका हुआ काम बन सकता है। धन आगमन के योग बनते नजर आ रहे हैं। कारोबार में भा लाभ की संभावना है। सेहत का खास ख्याल रखना होगा।
