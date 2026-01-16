Chandra Gochar 2026: शनि की राशि में गोचर करेंगे चंद्रमा, इन राशियों को मिलेगा मनचाहा फल

Chandra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 16 जनवरी को मंगल ग्रह ने मकर राशि में प्रवेश कर लिया है। वहीं चंद्रमा का गोचर मकर राशि में 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या के दिन होगा। इसके बाद चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा एक राशि में केवल ढाई दिनों के लिए गोचर करते हैं। मंगल और चंद्रमा के एक साथ मकर राशि में होने से महालक्ष्मी योग का निर्माण होगा। ये महालक्ष्मी योग कुछ राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। जब तक चंद्रमा मकर राशि में विराजमान रहेंगे, तब तक मकर राशि में महालक्ष्मी योग बना रहेगा। ऐसे में चलिए जानते हैं मंगल और चंद्रमा की युति से किन राशि के जातक को लाभ मिल सकता है।