16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Surya Grahan 2026: साल का पहला सूर्य ग्रहण: अमावस्या पर चमकेगा इन राशियों का सितारा, होगी पैसों की बारिश

Surya Grahan 2026 : साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026, मंगलवार को फाल्गुन अमावस्या के दिन लगेगा। मेष , मिथुन और कर्क राशि वालों पर धन की बारिश होगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Jan 16, 2026

Surya Grahan 2026

Surya Grahan 2026 : 2026 के पहले सूर्य ग्रहण से 3 राशियों की होगी 'चांदी (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Surya Grahan 2026 Date: 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी, मंगलवार को फाल्गुन अमावस्या (अमावस्या) के दिन लगेगा। यह एक वलयाकार ग्रहण होगा, जो दोपहर 3:26 बजे शुरू होगा और शाम 7:57 बजे खत्म होगा। भले ही आप इसे भारत के आसमान में न देख पाएं, लेकिन कहा जाता है कि यह हर राशि के लिए कुछ न कुछ बदलाव लाएगा। आइए जानते हैं कि किन तीन राशियों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी खबरें आने वाली हैं।

मेष: चारों ओर अच्छी किस्मत

अगर आप मेष राशि के हैं, तो तैयार हो जाइए क्योंकि चीजें आपके पक्ष में होने वाली हैं। पैसे की चिंताएं खत्म होने लगेंगी, और आपकी किस्मत चमक उठेगी। बड़े प्लान्स को पूरा करने में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नए काम शुरू होंगे, और आपको ज़रूरी सपोर्ट मिलेगा। कभी-कभी ठीक उसी समय जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। नई नौकरी मिलना या प्रमोशन मिलना पहले से कहीं ज़्यादा मुमकिन लग रहा है।

मिथुन: धन की वर्षा

मिथुन राशि वालों के लिए, यह ग्रहण गेम चेंजर साबित होगा। आर्थिक समस्याएं खत्म होने लगेंगी, और आप आखिरकार उन जगहों पर तरक्की देखेंगे जहाँ पहले चीजें रुकी हुई थीं। सफलता आसानी से मिलेगी, और आपको परिवार, खासकर माता-पिता का साथ मिलेगा। चाहे वह सैलरी में बढ़ोतरी हो, बोनस हो, या कोई लकी मौका, आपके बैंक अकाउंट में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी।

कर्क: चौंकाने वाले फायदे और नए मौके

कर्क राशि वालों, यह ग्रहण कुछ असली जादू लेकर आया है। सितारे आपके पक्ष में हैं, और पैसा अप्रत्याशित रूप से आ सकता है। हो सकता है आपको नई नौकरी मिल जाए, या आपका बिज़नेस चल पड़े। इस बात की भी अच्छी संभावना है कि आप नई कार या घर खरीदेंगे, या शायद विदेश यात्रा भी करें। सब कुछ खुलता हुआ दिखेगा। जहां भी आप देखेंगे, अच्छी किस्मत ही अच्छी किस्मत होगी।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

ये भी पढ़ें

सर्दी के मौसम में कौन से रंग पहनने चाहिए? ज्योतिष के अनुसार शुभ रंग
राशिफल
Lucky Colour According to Zodiac Sign

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Surya Grahan

Published on:

16 Jan 2026 12:47 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Surya Grahan 2026: साल का पहला सूर्य ग्रहण: अमावस्या पर चमकेगा इन राशियों का सितारा, होगी पैसों की बारिश

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Vastu Tips: घर की किस दिशा में घड़ी लगाना होता है शुभ? जानिए क्या कहता है वास्तु नियम

Vastu Tips for Clock
धर्म/ज्योतिष

Numerology: बिजनेस टायकून बनती है इस मूलांक की लड़कियां, अपनी बुद्धि से हर किसी को देती हैं मात

Numerology
धर्म/ज्योतिष

Haridwar Centenary Celebration : गंगा तट पर सजा 30 लाख वर्गमीटर का शताब्दी नगर, “नो कार्ड–नो एंट्री” के साथ ऐतिहासिक आयोजन

Haridwar Centenary Celebration
धर्म

2026 का दुर्लभ संयोग! प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि पर ये काम कर लिया तो बदल सकती है किस्मत

Pradosh Vrat-Masik Shivratri Maha Sayong 2026
धर्म और अध्यात्म

शिकार से शिवलोक तक का सफर: मासिक शिवरात्रि व्रत कथा का चमत्कार

Masik Shivratri Vrat Katha
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.