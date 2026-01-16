Surya Grahan 2026: साल का पहला सूर्य ग्रहण: अमावस्या पर चमकेगा इन राशियों का सितारा, होगी पैसों की बारिश

Surya Grahan 2026 : 2026 के पहले सूर्य ग्रहण से 3 राशियों की होगी 'चांदी (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Surya Grahan 2026 Date: 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी, मंगलवार को फाल्गुन अमावस्या (अमावस्या) के दिन लगेगा। यह एक वलयाकार ग्रहण होगा, जो दोपहर 3:26 बजे शुरू होगा और शाम 7:57 बजे खत्म होगा। भले ही आप इसे भारत के आसमान में न देख पाएं, लेकिन कहा जाता है कि यह हर राशि के लिए कुछ न कुछ बदलाव लाएगा। आइए जानते हैं कि किन तीन राशियों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी खबरें आने वाली हैं।
अगर आप मेष राशि के हैं, तो तैयार हो जाइए क्योंकि चीजें आपके पक्ष में होने वाली हैं। पैसे की चिंताएं खत्म होने लगेंगी, और आपकी किस्मत चमक उठेगी। बड़े प्लान्स को पूरा करने में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नए काम शुरू होंगे, और आपको ज़रूरी सपोर्ट मिलेगा। कभी-कभी ठीक उसी समय जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। नई नौकरी मिलना या प्रमोशन मिलना पहले से कहीं ज़्यादा मुमकिन लग रहा है।
मिथुन राशि वालों के लिए, यह ग्रहण गेम चेंजर साबित होगा। आर्थिक समस्याएं खत्म होने लगेंगी, और आप आखिरकार उन जगहों पर तरक्की देखेंगे जहाँ पहले चीजें रुकी हुई थीं। सफलता आसानी से मिलेगी, और आपको परिवार, खासकर माता-पिता का साथ मिलेगा। चाहे वह सैलरी में बढ़ोतरी हो, बोनस हो, या कोई लकी मौका, आपके बैंक अकाउंट में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी।
कर्क राशि वालों, यह ग्रहण कुछ असली जादू लेकर आया है। सितारे आपके पक्ष में हैं, और पैसा अप्रत्याशित रूप से आ सकता है। हो सकता है आपको नई नौकरी मिल जाए, या आपका बिज़नेस चल पड़े। इस बात की भी अच्छी संभावना है कि आप नई कार या घर खरीदेंगे, या शायद विदेश यात्रा भी करें। सब कुछ खुलता हुआ दिखेगा। जहां भी आप देखेंगे, अच्छी किस्मत ही अच्छी किस्मत होगी।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
