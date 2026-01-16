Surya Grahan 2026: साल का पहला सूर्य ग्रहण: अमावस्या पर चमकेगा इन राशियों का सितारा, होगी पैसों की बारिश

Surya Grahan 2026 Date: 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी, मंगलवार को फाल्गुन अमावस्या (अमावस्या) के दिन लगेगा। यह एक वलयाकार ग्रहण होगा, जो दोपहर 3:26 बजे शुरू होगा और शाम 7:57 बजे खत्म होगा। भले ही आप इसे भारत के आसमान में न देख पाएं, लेकिन कहा जाता है कि यह हर राशि के लिए कुछ न कुछ बदलाव लाएगा। आइए जानते हैं कि किन तीन राशियों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी खबरें आने वाली हैं।