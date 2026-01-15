15 जनवरी 2026,

गुरुवार

सर्दी के मौसम में कौन से रंग पहनने चाहिए? ज्योतिष के अनुसार शुभ रंग

Rashi Anusar Lucky Colour: सर्दियों के मौसम में कौन सा रंग आपके लिए शुभ है? मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लकी रंग जानें और पॉजिटिव एनर्जी व सफलता पाएं।

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Astrologer Sharad sharma

Jan 15, 2026

Lucky Colour According to Zodiac Sign

Lucky Colour According to Zodiac Sign : राशि के अनुसार रंगों का चयन (फोटो सोर्स : Freepik)

Lucky Colour According to Zodiac Sign : क्या आप जानते हैं सर्दी के मौसम में किस रंग के कपडे पहनने चाहिए। ज्योतिष के अनुसार हर राशि का एक शुभ रंग होता है, जो पॉजिटिव असर डाल सकता है और इसीलिए इसे जानना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। हमने आपकी राशि के आधार पर आपके लकी रंगों की लिस्ट लेकर आए हैं। (Winter Lucky Colours Astrology)

मेष राशि के लिए सर्दियों के रंग

सर्दी के मौसम में लाल रंग आपके लिए शुभ है। यह रंग एनर्जी, जोश और पवित्रता को दिखाता है जो आपकी पर्सनैलिटी को बताता है। आग जैसे लाल रंग के अलावा, सफेद और पीला जैसे रंग भी आपके लिए लकी माने जाते हैं।

वृषभ राशि के लिए सर्दियों के रंग

गुलाबी और सफेद रंग जीवन के सभी पहलुओं में, खासकर फाइनेंस से जुड़े मामलों में आपके लिए बहुत लकी हैं। सर्दी के मौसम में हरा रंग एलिगेंस और पैसे का प्रतीक है जो आपके लिए एक शुभ रंग भी है।

मिथुन राशि के लिए सर्दियों के रंग

आप हल्के पीले और हरे रंग को अपने शुभ रंग मान सकते हैं। कहा जाता है कि यह आपके जीवन में पॉजिटिविटी और सफलता लाता है। इसके अलावा, आप सर्दी के मौसम में गुलाबी और सफेद जैसे रंग भी चुन सकते हैं क्योंकि ये भी आपके लिए लकी हो सकते हैं।

कर्क राशि के लिए सर्दियों के रंग

सर्दी के मौसम में आपकी सेंसिटिव आत्मा को सफेद, ग्रे, सिल्वर और क्रीम जैसे गर्म और सुकून देने वाले रंगों की जरूरत है। ये आपकी सेंसिटिव और प्यारी पर्सनैलिटी से मेल खाते हैं और आपको एक गर्मजोशी वाले, सपोर्टिव और सुरक्षित इंसान के रूप में दिखाते हैं।

सिंह राशि के लिए सर्दियों के रंग

सर्दी के मौसम में सोने के शेड्स, शाही बैंगनी और जला हुआ नारंगी रंग आपकी बोल्ड पर्सनैलिटी को दिखाते हैं क्योंकि आपकी राशि पर सूर्य का राज और प्रभाव है। ये रंग आपके शानदार व्यक्तित्व को बताते हैं और दूसरों के सामने आपकी मौजूदगी को और बढ़ाते हैं।

कन्या राशि के लिए सर्दियों के रंग

नीला, हरा, पीला और सफेद रंग आपके लिए लकी रंग हैं, क्योंकि आपकी राशि पृथ्वी तत्व वाली दोहरी प्रकृति की है। सर्दी के मौसम में आपका शांत स्वभाव इन रंगों से और भी अच्छे से दिखता है जो आपके पर्सनल रिश्तों के लिए लकी साबित हो सकते हैं।

तुला राशि के लिए सर्दियों के रंग

सर्दी के मौसम में आपको चमकीले रंग चुनने चाहिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकते हैं। सफेद और हल्का नीला जैसे सुखद रंग आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से सूट करते हैं, इसलिए आप ऐसे रंग चुन सकते हैं।

वृश्चिक राशि के लिए सर्दियों के रंग

सर्दी के मौसम में सफेद, लाल और भूरे रंग के सभी शेड्स आपके लिए शुभ रंग हैं। कहा जाता है कि यह आपको जीवन में सही दिशा और मकसद खोजने में मदद करता है। इनके अलावा, नारंगी और पीला रंग भी जीवन में पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्तों में आपके लिए बहुत फायदेमंद हैं।

धनु राशि के लिए सर्दियों के रंग

गहरा पीला और नारंगी रंग आपके लिए शुभ है, क्योंकि यह आपके जल्दबाजी वाले स्वभाव और हाजिरजवाबी पर्सनैलिटी को सपोर्ट करता है। सर्दी के मौसम में बर्फीला नीला या फ़िरोज़ी रंग भी लकी रंग हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे आपको अपने आस-पास की बुरी चीज़ों से बचाते हैं।

मकर राशि के लिए सर्दियों के रंग

सर्दी के मौसम में आपको अपने लकी रंगों के तौर पर काला, बैंगनी, गहरा भूरा और हरा चुनना चाहिए क्योंकि ये आपके बिजनेस और काम के लिए बहुत फायदेमंद हैं। ये रंग आपको पैसे के मामले में सफलता देंगे और आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने में भी मददगार हैं।

कुंभ राशि के लिए सर्दियों के रंग

सर्दी के मौसम में आपकी अनोखी और मजेदार राशि के हिसाब से हल्के नीले, बैंगनी और सफेद जैसे चमकीले रंग आपको सबसे ज़्यादा सूट करते हैं। ये रंग न सिर्फ आपके लिए अच्छे हैं, बल्कि ये आपको क्रिएटिव आइडिया पाने में भी मदद करते हैं, जिनकी आपको हमेशा तलाश रहती है। ये रंग आपको पूरी तरह से परिभाषित करते हैं।

मीन राशि के लिए सर्दियों के रंग

आप अग्नि तत्व से संबंधित हैं, आपकी राशि दोहरी प्रकृति वाली है और पीला और नारंगी रंग आपके लिए शुभ माने जाते हैं। सर्दी के मौसम में गुलाबी रंग भी आपके लिए काफी लकी है, क्योंकि यह आपको काम और रिश्तों में अपनी विशेषज्ञता के लिए ज़रूरी प्रेरणा और समझ हासिल करने में मदद करता है।

Aaj ka Tarot Rashifal 15 January 2026 : इन राशिवालों की आर्थिक स्थिति आज रहेगी मजबूत, इन्हें रहना होगा थोड़ा संभलकर
धर्म/ज्योतिष
Aaj ka Tarot Rashifal 15 January 2026

15 Jan 2026 12:49 pm

