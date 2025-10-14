Choti Diwali Horoscope 2025: छोटी दिवाली पर गुरु की कृपा का योग, इन राशियों के लिए हो सकता है गोल्डन टाइम

Choti Diwali Horoscope 2025: दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाने वाली छोटी दिवाली, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह पर्व कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष 19 अक्टूबर 2025, रविवार को छोटी दिवाली मनाई जाएगी। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर यमराज के नाम का चौमुखा दीपक जलाने की परंपरा है। ऐसा करने से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति और नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा प्राप्त होती है।