Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Choti Diwali Horoscope 2025: छोटी दिवाली पर गुरु की कृपा का योग, इन राशियों के लिए हो सकता है गोल्डन टाइम

Choti Diwali Horoscope 2025: 19 अक्टूबर 2025 को छोटी दिवाली के दिन गुरु कर्क राशि में गोचर करेंगे। इस खास योग से मिथुन, कन्या और मकर राशि वालों पर भाग्य की कृपा बरसेगी। जानें कौन पाएगा प्रमोशन, सफलता और धन लाभ के योग।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 14, 2025

Choti Diwali Horoscope 2025

Choti Diwali Horoscope 2025 (photo- gemini ai)

Choti Diwali Horoscope 2025: दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाने वाली छोटी दिवाली, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह पर्व कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष 19 अक्टूबर 2025, रविवार को छोटी दिवाली मनाई जाएगी। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर यमराज के नाम का चौमुखा दीपक जलाने की परंपरा है। ऐसा करने से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति और नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा प्राप्त होती है।

इस बार छोटी दिवाली पर एक खास ग्रह संयोग बन रहा है जो पर्व की शुभता को और बढ़ा देगा। दरअसल, बृहस्पति (गुरु) ग्रह इसी दिन कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। द्रिक पंचांग के अनुसार, गुरु 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12 बजकर 57 मिनट पर राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु का यह गोचर कुछ राशियों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। आइए जानते हैं, किन तीन भाग्यशाली राशियों पर गुरु कृपा बरसाने वाले हैं।

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर बेहद शुभ रहेगा। लंबे समय से विवाह या रिश्ते में आ रही रुकावटें अब समाप्त होंगी। जीवन में कोई खास व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जिससे पारिवारिक माहौल में खुशियां लौटेंगी। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां और प्रमोशन के अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी यह समय आकस्मिक धन लाभ लेकर आएगा। नई योजनाओं में निवेश करना लाभकारी रहेगा। परिवार में संतान से सुख प्राप्त होगा और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा।

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए गुरु का गोचर उन्नति और सम्मान लेकर आएगा। नौकरी में प्रमोशन या ट्रांसफर से लाभ मिलने की संभावना है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा। विशेष रूप से वे छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। प्रेम जीवन में भी मधुरता आएगी। यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने और अपने लक्ष्यों को पाने का उत्तम अवसर देगा।

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए छोटी दिवाली का दिन भाग्योदय का संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं सामने आएंगी और वेतन वृद्धि के योग बनेंगे। जो लोग कला, शिक्षा या क्रिएटिव क्षेत्र में हैं, उन्हें विशेष सफलता मिलेगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नए लोगों से उपयोगी संबंध बनेंगे। विदेश से जुड़े कार्यों में भी लाभ की संभावना है। आर्थिक रूप से स्थिति मजबूत होगी और रुके हुए पैसे मिलने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Oct 2025 12:17 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Choti Diwali Horoscope 2025: छोटी दिवाली पर गुरु की कृपा का योग, इन राशियों के लिए हो सकता है गोल्डन टाइम

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Grah Gochar 2025: धन लाभ के योग! विशाखा नक्षत्र में ग्रहों का संगम दे सकता है 3 राशियों को बड़ा फायदा

Grah Gochar 2025
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Rashifal 14 October 2025 : जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का भविष्य, लकी कलर और लकी नंबर

Aaj Ka Rashifal 14 October 2025
राशिफल

Tarot Horoscope 14 October 2025: 14 अक्टूबर 2025 का टैरो राशिफल: जानें आज के टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आपकी किस्मत के बारे में

Tarot Horoscope 14 October 2025
राशिफल

Palmistry Lucky Signs : हथेली पर छिपे हैं 6 शुभ चिन्ह जो बदल सकते हैं किस्मत, जानिए अभी

Palmistry Lucky Signs
धर्म/ज्योतिष

Diwali 2025: दीपावली पर दीप जलाते समय पढ़ें ये मंत्र, घर में बढ़ सकती है खुशहाली और समृद्धि

Diwali 2025
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.