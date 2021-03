Astrology : एक बार फिर बड़े लॉकडाउन की ओर भारत ! ये हैं बचाव के उपाय

ग्रहों की बदली चाल और इस वर्ष बना हुआ विष योग एक बार फिर भारत को कोरोना संक्रमण से जुझने की ओर संकेत देता दिख रहा है। वर्तमान में जहां देश के कुछ ही स्थानों पर कुछ कुछ समय के लिए कोरोना संक्रमण रोकने के खातिर लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा है।

वहीं देश के कई पंडितों व ज्योतिषों का मानना है कि एक बार फिर देश में कई जगह कड़े लॉकडाउन का समय जल्द ही आ सकता है। इस संबंध में पंडित डीके शास्त्री सहित पंडित सुनील शर्मा का कहना है कि ग्रहों की चाल एक बार फिर हमें कोरोना के लॉकडाउन की ओर ले जाती दिख रही है।

दरअसल वृषभ में रहकर राहु का मदमस्त होना और नए संवत्सर में मंगल का राजा व मंत्री दोनों पद संभालना इस स्थिति को ओर बड़ा बनाता दिख रहा है। जबकि विष योग के कारण इसमें शनि में चंद्र भी शामिल हो गए हैं। वहीं केतु देवसेनापति के लिए परेशानी खड़ी करने का काम करता दिख रहा है।

वहीं बुध 1 अप्रैल को अपनी नीच राशि मीन में प्रवेश करने के बाद 16 अप्रैल को मेष में चले जाएंगे, जहां उन्हे शुक्र मिलेंगे। ऐसे में बुध का प्रभाव भी शुक्र के अनुसार रहेगा। वहीं इससे पहले इसी मेष राशि में 13 अप्रैल को सूर्य भी आ जाएंगे।

इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति जहां शनि की राशि में होने के कारण अपना प्रभाव ज्यादा नहीं दिखा पा रहे हैं। वहीं देवगुरु 06 अप्रैल 2021, मंगलवार को एक बार फिर राशि परिवर्तन करते हुए मकर से पुन: शनि की ही राशि कुंभ में चले जाएंगे। बचे दैत्यगुरु शुक्र तो वह भी 10 अप्रैल, शनिवार को मंगल की राशि मेष में बैठकर मंगल को भ्रमित करेंगे। साथ ही ये स्थिति कोरोना में वृद्धि के लिए ये जड़ का काम करेंगी।



ऐसे में अप्रैल 2021 के बीच से या मई जून के अलावा सितंबर के आसपास एक बार फिर देश में कई जगह कड़ा लॉकडाउन लगता दिख रहा है। जानकारों के अनुसार ऐसे में नवंबर 2021 तक कोरोना की स्थिति कभी बढ़ती तो कभी घटती दिख रही है। वहीं 2021 में विश्व में एक बड़ा भयानक तूफान आने का भी संकेत ये ग्रह देते दिख रहे हैं।