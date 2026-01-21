Gemstone: सूर्य को मजबूत करने के लिए कौन सा रत्न धारण करें? जानिए नियम और लाभ

Gemstone: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रह को ग्रहों का राजा माना गया है। ये साहस और आत्मविश्वास के कारण माने जाते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर होती है तो उसे करियर संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही सूर्य के कमजोर होने का असर जातक के सेहत पर भी पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को मजबूत करने के लिए बहुत सारे उपायों के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही इसके अंतर्गत रत्नों की भी चर्चा की गई है। रत्न शास्त्र के अनुसार सूर्य को कुंडली में मजबूत करने के लिए कुछ खास रत्न धारण करने चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी करने के लिए किस रत्न को धारण करें।