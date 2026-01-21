21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Gemstone: सूर्य को मजबूत करने के लिए कौन सा रत्न धारण करें? जानिए नियम और लाभ

Gemstone: रत्न शास्त्र में नौ रत्नों के बारे में बताया गया है। हर रत्न का संबंध अलग- अलग ग्रह से माना जाता है। रत्न में सूर्य को मजबूत करने के लिए कुछ खास रत्न के बारे में बता गया है। आइए जानते हैं सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए कौन सा रत्न धारण करें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Jan 21, 2026

Gemstone

istock

Gemstone: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रह को ग्रहों का राजा माना गया है। ये साहस और आत्मविश्वास के कारण माने जाते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर होती है तो उसे करियर संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही सूर्य के कमजोर होने का असर जातक के सेहत पर भी पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को मजबूत करने के लिए बहुत सारे उपायों के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही इसके अंतर्गत रत्नों की भी चर्चा की गई है। रत्न शास्त्र के अनुसार सूर्य को कुंडली में मजबूत करने के लिए कुछ खास रत्न धारण करने चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी करने के लिए किस रत्न को धारण करें।

सूर्य को मजबूत करने के लिए धारण करें ये रत्न

माणिक्य रत्न
रत्न शास्त्र के अनुसार सूर्य को मजबूत करने के लिए माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। इस रत्न को सूर्य का रत्न माना जाता है। इस रत्न को पहने से व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके साथ ही व्यक्ति के भीतर ऊर्जा का संचार होता है।

मान-सम्मान की प्राप्ति
माणिक्य रत्न धारण करने से व्यक्ति के मान- सम्मान में वृद्धि होती है। इसके साथ ही इस रत्न को पहनने से राजकीय क्षेत्रों में भी प्रतिष्ठा दिलाता है।

किस दिन करें धारण
माणिक्य रत्न को धारण करने के लिए रविवार का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस रत्न को हमेशा रविवार के दिन ही पहना चाहिए। इसको आप अनामिका उंगली में भी पहन सकते हैं।

किन राशिवालों को करना चाहिए धारण
रत्न शास्त्र के अनुसार मेष, सिंह और धनु लग्न के जातक को इस रत्न को धारण करना चाहिए। इन कर्क,वृश्चिक और मीन के जातक के लिए ये रत्न मध्यम परिणाम देने वाला होता है।

इस धातु में धारण करें माणिक्य
माणिक्य रत्न को गुलाबी और लाल रंग का होता है। इस रत्न को पहनने के लिए हमेशा सोना या ताबें की धातु में धारण करना चाहिए। इस रत्न के साथ आप पीला पुखराज धारण करना शुभ माना जाता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Jan 2026 02:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Gemstone: सूर्य को मजबूत करने के लिए कौन सा रत्न धारण करें? जानिए नियम और लाभ

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Basant Panchami Mantra 2026: बसंत पंचमी के दिन करें मां सरस्वती के इन मंत्रों का जाप, हर परीक्षा में मिलेगी सफलता

Basant Panchami Mantra 2026
धर्म/ज्योतिष

Today Tarot Card Reading: मेष , मिथुन, कर्क सहित इन 5 राशियों के लिए गुडलक लेकर’आ रहा है गुरुवार का दिन, पढ़ें आज का टैरो राशिफल

Today Tarot Card Reading
राशिफल

जीवन में ऐसे लोग बनते हैं बर्बादी का कारण! आज से ही बना लें दूरी

Vidur niti in Hindi Articles
धर्म और अध्यात्म

Aaj Ka Panchang 22 January 2026: आज का पंचांग 22 जनवरी 2026: विनायक चतुर्थी, शुभ चौघड़िया और राहु काल

Aaj Ka Panchang 22 January 2026
धर्म/ज्योतिष

Numerology: सच्चे प्यार के लिए तरस जाते हैं इस मूलांक के जातक, बार- बार टूट जाता है दिल

Numerology
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.