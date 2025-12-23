Ghanishtha Panchami: 25 दिसंबर के दिन घनिष्ठा पंचमी पर बना रहा महासंयोग, इस छोटे से उपाय से भरेगा भंडार

Ghanishtha Panchami: धनिष्ठा पंचमी अधिकतर मकर संक्रांति के आसपास पौष महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाई जाती है। इस साल धनिष्ठा पंचमी 25 दिसंबर 2025 को मनाई जाएगी। इस साल धनिष्ठा पंचमी के दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। इस महासंयोग में कुछ खास उपाय करने से साधक को धन, धान्य का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से लक्ष्मी जी की कृपा साधक पर हमेशा बनी रहेगी। धनिष्ठा पंचमी का दिन सुख, समृद्धि के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने धनिष्ठा पंचमी के दिन के लिए कुछ खास उपाय बताए हैं। अगर इन उपायों को घर की स्त्रियां कर लें तो घर में बरकत आएगी। चलिए जाने इस खास उपाय के बारे में।