Ghanishtha Panchami: 25 दिसंबर के दिन घनिष्ठा पंचमी पर बना रहा महासंयोग, इस छोटे से उपाय से भरेगा भंडार

Ghanishtha Panchami: साल 2025 के अंत में इस साल 25 दिसंबर 2025 को घनिष्ठा पंचमी के दिन दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। इस दिन छोटा सा उपाय करने से घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। आइए जानते हैं इस दिन किस उपाय को करना चाहिए।

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Dec 23, 2025

Ghanishtha Panchami

adobe stock

Ghanishtha Panchami: धनिष्ठा पंचमी अधिकतर मकर संक्रांति के आसपास पौष महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाई जाती है। इस साल धनिष्ठा पंचमी 25 दिसंबर 2025 को मनाई जाएगी। इस साल धनिष्ठा पंचमी के दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। इस महासंयोग में कुछ खास उपाय करने से साधक को धन, धान्य का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से लक्ष्मी जी की कृपा साधक पर हमेशा बनी रहेगी। धनिष्ठा पंचमी का दिन सुख, समृद्धि के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने धनिष्ठा पंचमी के दिन के लिए कुछ खास उपाय बताए हैं। अगर इन उपायों को घर की स्त्रियां कर लें तो घर में बरकत आएगी। चलिए जाने इस खास उपाय के बारे में।

धनिष्ठा पंचमी उपाय


25 दिसंबर 2025 के दिन दो साफ आटे का दीपक बनाकर उसमें लंबी रूई की बात्ती लगाएं। प्रदोष काल में एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाएं और दूसरा दीपक तुलसी के पौधे के पास जलाएं। फिर द्वार पर झाड़ू लगाएं और कहें दरिद्रता नाश हो माता लक्ष्मी का वास हो। इस दिन इस खास उपाय को करने से माता लक्ष्मी का स्थाई वास आपके घर में होगा।

धनिष्ठा पंचमी महत्व


धनिष्ठा पंचमी की तिथि का सनातन धर्म में बहुत ही खास महत्व है। धनिष्ठा का अर्थ होता है धनवान, इसलिए ये तिथि धन, धान्य और सुख, समृद्धि के लिए खास मानी जाती है। धनिष्ठा नक्षत्र को सबसे उत्तम नक्षत्र में से एक माना गया है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग निष्ठावान होते हैं। ये लोग कला के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ते हैं। धनिष्ठा पंचमी माता सरस्वती और माता लक्ष्मी के पूजन का खास विधान है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से साधक को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

23 Dec 2025 12:00 pm

