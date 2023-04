Name Astrology: इन अक्षर के नाम वाली लड़कियों के पीछे-पीछे चली आती हैं मां लक्ष्मी, जानें कौन से हैं ये शुभ अक्षर

भोपालPublished: Apr 25, 2023 06:11:22 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Girls with names of these 3 letters are lucky for boys: इस नाम ज्योतिष के आधार पर अंग्रेजी के 3 अल्फाबेट्स ऐसे हैं, जिनसे यदि लड़कियों का नाम शुरू होता है, तो ऐसी लड़कियां न केवल अपने घर-परिवार के लिए बल्कि ससुराल वालों के लिए भी बेहद लकी साबित होती हैं। माना जाता है कि ये लड़कियां जहां जाती हैं, वहीं इनके पीछे-पीछे मां लक्ष्मी भी चली आती हैं, पत्रिका.कॉम के इस लेख में जानें आखिर कौन से हैं वो तीन अक्षर या अल्फाबेट जो बनाते हैं लड़कियों को भाग्यवान...