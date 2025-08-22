Grah Gochar In September 2025: सितंबर में बड़े ग्रह-गोचर, इन राशियों पर होंगे ये प्रभाव

Grah Gochar In September 2025: हर महीने ग्रहों का गोचर होता है, लेकिन कुछ महीनों में इनके प्रभाव खास मायने रखते हैं। सितंबर 2025 भी ऐसा ही महीना है, जब कई बड़े ग्रह अपनी स्थिति बदलेंगे और लोगों की जिंदगी, करियर, आर्थिक हालात और पर्सनल लाइफ पर गहरा असर डालेंगे। ज्योतिष के अनुसार इस महीने 4 प्रमुख ग्रह गोचर करेंगे और कई महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन भी होंगे।
सबसे पहले 13 सितंबर को मंगल गोचर करेंगे और तुला राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद मंगल 2 बार नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। वहीं 17 सितंबर को सूर्य अपनी चाल बदलकर नई राशि में प्रवेश करेंगे। इतना ही नहीं, सूर्य पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी और हस्त नक्षत्र में भी गोचर करेंगे। सूर्य और बुध के गोचर से इस दौरान एक विशेष शुभ योग बुधादित्य योग बनने की संभावना है। इसके अलावा शुक्र भी सितंबर में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे और 2 बार नक्षत्र बदलेंगे। इन ग्रह गोचर और नक्षत्र परिवर्तनों का सीधा असर कई राशियों के जीवन पर पड़ेगा।
मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना शुभ संकेत लेकर आएगा। लंबे समय से अटके काम अब पूरे होंगे। कारोबार में लाभ की स्थिति बनेगी और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा।
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर बड़ा लाभदायी रहेगा। इस दौरान भौतिक सुख-सुविधाओं में इजाफा होगा। धन की प्राप्ति होगी और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। जो लोग घर, दुकान या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। कारोबार और नौकरीपेशा लोगों के लिए भी समय लाभकारी रहेगा।
कर्क राशि
कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना भाग्यशाली साबित होगा। इस समय किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और अचानक धन लाभ की संभावना बनेगी। खासतौर पर राजनीति से जुड़े लोगों को बड़ा पद, मान-सम्मान और सफलता मिल सकती है। कई लोगों को अप्रत्याशित आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है।