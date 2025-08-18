Guru Pushya Nakshatra 2025: अगस्त में आखिरी गुरु पुष्य नक्षत्र, जानिए किन चीजों की खरीदारी से मिल सकते हैं लाभ

Guru Pushya Nakshatra 2025: अगस्त महीने में कई व्रत-त्योहार और खास योग-संयोग बन रहे हैं। इसी कड़ी में 21 अगस्त 2025 को भाद्रपद मासिक शिवरात्रि और गुरु पुष्य नक्षत्र का अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में पुष्य नक्षत्र को बेहद शुभ और समृद्धि देने वाला माना जाता है। खास बात यह है कि इस बार यह संयोग गुरुवार के दिन बन रहा है, जो भगवान विष्णु का प्रिय दिन है। इसे गुरु पुष्य योग कहा जाता है और यह जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है।
इस साल का आखिरी गुरु पुष्य नक्षत्र 21 अगस्त 2025 की सुबह 12:27 बजे शुरू होकर 22 अगस्त की सुबह 12:08 बजे तक रहेगा। यानी आपके पास 21 अगस्त का पूरा दिन शुभ खरीदारी और पूजन के लिए उपलब्ध है।
गुरु (बृहस्पति) को समृद्धि का दाता और शनि को स्थायित्व प्रदान करने वाला ग्रह माना गया है। ऐसे में इस नक्षत्र में खरीदी गई वस्तुएं न केवल आर्थिक उन्नति देती हैं बल्कि लंबे समय तक सुख-समृद्धि बनाए रखती हैं।
सोना और चांदी – धन, समृद्धि और स्थायित्व के लिए सबसे शुभ।
भूमि-भवन – नई प्रॉपर्टी या घर की खरीदी इस योग में बहुत लाभकारी मानी जाती है।
वाहन – वाहन खरीदना भी लंबे समय तक सुख और स्थायित्व देता है।
ज्वेलरी और मूल्यवान वस्तुएं – यह आर्थिक उन्नति और परिवार में शांति लाती हैं।
धार्मिक सामग्री – हल्दी, चांदी का लक्ष्मी यंत्र, या पूजन के लिए वस्तुएं खरीदने से भाग्य मजबूत होता है।