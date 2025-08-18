Guru Pushya Nakshatra 2025: अगस्त में आखिरी गुरु पुष्य नक्षत्र, जानिए किन चीजों की खरीदारी से मिल सकते हैं लाभ

Guru Pushya Nakshatra 2025: अगस्त महीने में कई व्रत-त्योहार और खास योग-संयोग बन रहे हैं। इसी कड़ी में 21 अगस्त 2025 को भाद्रपद मासिक शिवरात्रि और गुरु पुष्य नक्षत्र का अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में पुष्य नक्षत्र को बेहद शुभ और समृद्धि देने वाला माना जाता है। खास बात यह है कि इस बार यह संयोग गुरुवार के दिन बन रहा है, जो भगवान विष्णु का प्रिय दिन है। इसे गुरु पुष्य योग कहा जाता है और यह जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है।