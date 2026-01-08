8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

धर्म/ज्योतिष

Vastu Tips: इन जगहों पर गलती से भी ना रखें पैसें, छा सकती है दरिद्रता

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के कुछ ऐसे स्थानों के बारे में बताया गया है, जहां पर हमें पैसा भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं कि घर का वो कौन- सा स्थान है जहां हमें पैसा रखने से बचना चाहिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Jan 08, 2026

vastu tips

istock

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अंतर्गत दिशाओं और स्थानों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अगर हम कोई भी सामान रखने के लिए सही स्थान और दिशा का चयन करते हैं तो हमें इसका सकारात्मक असर देखने को मिलता है। वहीं अगर हम गलत स्थान का चुनाव करते हैं तो हमें इसका नकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। पैसा एक ऐसी चीज होती है, जो हर कोई बहुत मेहनत से कमाता है और बचाता है। यदि पैसे की कमी हो जाए तो व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसे स्थान का जिक्र किया गया है। जहां पर अगर हम अपना बचाया हुआ पैसा रखते हैं तो हमारे पैसे में अचानक से ही कमी आने लगती है। हमारा खर्च अधिक होने लगता है। आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं वास्तु शास्त्र के हिसाब से हमें किन स्थान पर अपना पैसा नहीं रखना चाहिए।

इन स्थानों पर ना रखें पैसा

बाथरूम से जुड़ी दीवार के पास
अपना पैसा कभी भी बाथरूम से जुड़ी दीवार के पास नहीं रखना चाहिए। इस स्थान पर पैसा रखने से वास्तु दोष लगता है। जिसके कारण आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही आपके धन में भी कमी आ सकती है।

पर्ची बिल के साथ ना रखें पैसें
आप अपने पैसों को कभी किसी पर्ची या बिल के साथ ना रखें। ऐसा करने से आपके आय में रुकावट पैदा होती है और आपका बचा हुआ धन भी अचानक से खर्च होने लगता है। इसके साथ ही परिवार की तरक्की में भी बाधा आने लगती हैं।

पैसों को गंदी जगह पर ना रखें
कभी भी आप अपने पैसे रखने के स्थान पर गंदगी ना रखें। पैसों को हमेशा साफ- सुथरी जगह पर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने धन रखने वाले स्थान को गंदा रखते हैं को आपके जीवन में धन की कमी होने लगती है। जिसके कारण आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है।

दक्षिण दिशा
वास्तु शास्त्र में दक्षिण दिशा को यम की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में भी अपना पैसा रखने से आपको बचना चाहिए। अगर आप दक्षिण दिशा में अपना पैसा रखते हैं तो इसका नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। अगर इस दिशा में आप अपना पैसा रखते हैं तो आपके इनकम में कमी और खर्च में वृद्धि होने लगती है। पैसा रखने के लिए सबसे उत्तम स्थान उत्तर- पूर्व दिशा को माना गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Jan 2026 02:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vastu Tips: इन जगहों पर गलती से भी ना रखें पैसें, छा सकती है दरिद्रता

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Rashifal 9 January: आज इन 5 राशियों पर होगी धन की बारिश, कुछ को मिलेगी नौकरी, जानिए अपना भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 9 January
राशिफल

हथेली पर मौजूद शुक्र पर्वत बताता है व्यक्ति के बारे में सबकुछ! ऐसे देखें

Hatheli Par Shukra Parvar Kaise Dekhte Hain
धर्म/ज्योतिष

Numerology: इन तारीख पर जन्मे लोग बनते हैं बड़े कलाकार, खूब कमाते हैं नाम

Numerology
धर्म/ज्योतिष

Tarot Rashifal 9 January 2026: शुक्रवार को बरसेगी माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा: इन 10 राशियों की चमकेगी किस्मत, होगा बड़ा धन लाभ

Aaj ka Tarot Rashifal 9 January 2026
राशिफल

Shattila Ekadashi 2026 Upay: षटतिला एकादशी के दिन करें ये उपाय, धन- धान्य से भर जाएगा घर

Shattila Ekadashi 2026 Upay
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.