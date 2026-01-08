Vastu Tips: इन जगहों पर गलती से भी ना रखें पैसें, छा सकती है दरिद्रता

istock
Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अंतर्गत दिशाओं और स्थानों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अगर हम कोई भी सामान रखने के लिए सही स्थान और दिशा का चयन करते हैं तो हमें इसका सकारात्मक असर देखने को मिलता है। वहीं अगर हम गलत स्थान का चुनाव करते हैं तो हमें इसका नकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। पैसा एक ऐसी चीज होती है, जो हर कोई बहुत मेहनत से कमाता है और बचाता है। यदि पैसे की कमी हो जाए तो व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसे स्थान का जिक्र किया गया है। जहां पर अगर हम अपना बचाया हुआ पैसा रखते हैं तो हमारे पैसे में अचानक से ही कमी आने लगती है। हमारा खर्च अधिक होने लगता है। आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं वास्तु शास्त्र के हिसाब से हमें किन स्थान पर अपना पैसा नहीं रखना चाहिए।
बाथरूम से जुड़ी दीवार के पास
अपना पैसा कभी भी बाथरूम से जुड़ी दीवार के पास नहीं रखना चाहिए। इस स्थान पर पैसा रखने से वास्तु दोष लगता है। जिसके कारण आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही आपके धन में भी कमी आ सकती है।
पर्ची बिल के साथ ना रखें पैसें
आप अपने पैसों को कभी किसी पर्ची या बिल के साथ ना रखें। ऐसा करने से आपके आय में रुकावट पैदा होती है और आपका बचा हुआ धन भी अचानक से खर्च होने लगता है। इसके साथ ही परिवार की तरक्की में भी बाधा आने लगती हैं।
पैसों को गंदी जगह पर ना रखें
कभी भी आप अपने पैसे रखने के स्थान पर गंदगी ना रखें। पैसों को हमेशा साफ- सुथरी जगह पर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने धन रखने वाले स्थान को गंदा रखते हैं को आपके जीवन में धन की कमी होने लगती है। जिसके कारण आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है।
दक्षिण दिशा
वास्तु शास्त्र में दक्षिण दिशा को यम की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में भी अपना पैसा रखने से आपको बचना चाहिए। अगर आप दक्षिण दिशा में अपना पैसा रखते हैं तो इसका नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। अगर इस दिशा में आप अपना पैसा रखते हैं तो आपके इनकम में कमी और खर्च में वृद्धि होने लगती है। पैसा रखने के लिए सबसे उत्तम स्थान उत्तर- पूर्व दिशा को माना गया है।
