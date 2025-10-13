Guru Vakri 2025 : 11 नवंबर से वक्री होंगे बृहस्पति, जानिए आपकी राशि पर इसका क्या होगा असर

Guru Vakri 2025 Rashifal: 11 नवंबर 2025, मंगलवार की रात 10 बजकर 11 मिनट पर देवगुरु बृहस्पति (गुरु ग्रह) वक्री हो जाएंगे। यह वक्री अवस्था कर्क राशि में होगी, जो कि गुरु की उच्च राशि मानी जाती है। गुरु ग्रह वर्तमान में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और 18 अक्टूबर 2025 को वे कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में वक्री होना उनके प्रभाव को और गहरा बना देगा। यह परिवर्तन सभी 12 राशियों पर अलग-अलग तरह का असर डालेगा। आइए जानते हैं, आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।