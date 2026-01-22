Holashtak 2026 Start Date: 2026 में कब से शुरू होगा होलाष्टक ? यहां जानिए इस क्या करें क्या नहीं

Holashtak 2026 Start Date: हिंदू धर्म में होलाष्टक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह समय शुभ कामों को करने के लिए अशुभ मानी जाती है। इस दौरान कोई भी शुभ काम करना वर्जित होता है। ऐसा माना जाता है कि होलाष्टक से समय ग्रहों की दशा अनुकूल नहीं होती है, इसलिए इस समय किसी भी काम पर ग्रह का शुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। होलाष्टक की शुरुआत होली के आठ दिन पहले हो जाती है। इस समय में पौराणिक कथा के अनुसार प्रह्लाद के पतिा ने उनको बहुत परेशान किया था। आइए यहां हम जानते हैं कि होलाष्टक की शुरुआत इस साल कब से हो रही है।