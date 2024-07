कार के डैश बोर्ड पर रखी है भगवान की मूर्ति तो जान लें सावधानियां, गलती पर भुगतने पड़ेंगे दुष्परिणाम

How to stick God idol in car: हिंदू धर्म में हर नई चीज को घर लाने पर पूजा पाठ का नियम है, फिर चाहे बाइक हो या कार या कोई अन्य वस्तु। मान्यता है इससे घर में सुख समृद्धि आती है। कुछ लोग अपनी कार के डैश बोर्ड पर भगवान की मूर्ति भी रखते हैं, लेकिन इसके कुछ नियम भी होते हैं, जिसका पालन जरूरी है वर्ना दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आइये जानते हैं कार में भगवान की फोटो या मूर्ति रखने की सावधानियां (idol in car dashboard savdhaniyan)

भोपाल•Jul 12, 2024 / 01:59 pm• Pravin Pandey

कार के डैश बोर्ड पर रखी है भगवान की मूर्ति तो जान लें सावधानियां, गलती पर भुगतने पड़ेंगे दुष्परिणाम

कार के डैशबोर्ड पर भगवान की मूर्ति का प्रभाव (idol in car dashboard savdhaniyan) How to stick God idol in car: वृंदावन में प्रवचन करने वाले प्रेमानंद महाराज का कहना है कि जहां भगवान की मूर्ति रहती है या भगवान का नाम लिखा होता है, वह पवित्र स्थान हो जाता है। ऐसी जगह पर साफ-सफाई और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए और आप ऐसा नहीं कर सकते तो न मूर्ति रखें और न नाम लिखवाएं। क्योंकि जब भी आप कार या वाहन धोते हैं तो भगवान के नाम और मूर्ति पर भी पानी जा सकता है। यह पानी जमीन पर गिरता है और पैरों के नीचे आता है। इस तरह हम जाने-अनजाने में भगवान का अपमान करते हैं। हम जितना भी भगवान की मूर्ति और उनके नाम का आदर करेंगे, उतना ही उनकी कृपा पाएंगे।

स्वच्छता का रखें ध्यान (god photo in car) इसके अलावा वाहन नया रहने पर लोग कार में भगवान का चित्र और मूर्ति तो लगा लेते हैं, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है उत्साह ठंडा हो जाता है। हम साफ-सफाई भी नहीं रखते। चित्र और मूर्ति पर धूल-मिट्टी और गंदगी पड़ती रहती है, जो कि ठीक नहीं है। साथ ही कई बार लोग गंदे हाथ भगवान को लगा देते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार भगवान की मूर्ति को लेकर स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। धूल-मिट्टी को साफ करने के लिए स्वच्छ कपड़े का ही इस्तेमाल करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको अपनी कार या वाहन में भगवान का चित्र नहीं लगाना चाहिए और न ही मूर्ति रखनी चाहिए। वर्ना भूलवश हम भगवान का अपमान करते रहेंगे और उनको नाराज कर लेंगे। इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे और अप्रिय घटना का सामना करना पड़ सकता है। ये भी पढ़ेंः Jagannath Puri: क्या जानते हैं जगन्नाथ मंदिर के अनोखे तथ्य, दर्शन से पहले जान लें ये जरूरी नियम

ऐसे लोग तो भूलकर भी न रखें मूर्ति धर्म शास्त्रों के अनुसार देवता का स्थान शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। ऐसे में जो लोग सिगरेट और शराब के लती हैं और वो कार में बैठकर सिगरेट और शराब पीने, नॉनवेज खाने के शौकीन हैं, उन्हें अपनी कार में किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आप मूर्ति रखते हैं तो ये सावधानियां रखनी चाहिए .. धर्म शास्त्रों के अनुसार देवता का स्थान शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। ऐसे में जो लोग सिगरेट और शराब के लती हैं और वो कार में बैठकर सिगरेट और शराब पीने, नॉनवेज खाने के शौकीन हैं, उन्हें अपनी कार में किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आप मूर्ति रखते हैं तो ये सावधानियां रखनी चाहिए .. कार की डैशबोर्ड पर मूर्ति, भगवान का नाम हो तो ये नियम मानें (How to stick God idol in car dashboard) नियमित रूप से भगवान की तस्वीर, मूर्ति, नाम की साफ कपड़े से साफ-सफाई करें और पूजा करें। कार धोते समय इन पर गंदा पानी न पड़े, बल्कि गंगाजल से धोएं और पूरी तरह से सूखने के बाद ही कार में प्रवेश करें। मूर्ति को ऐसी जगह स्थापित करें, जहां गंदे हाथ न पहुंचे या गंदगी न हो। कार में कभी भी सिगरेट और शराब न पिएं, न ही नॉनवेज, प्याज, लहसुन खाएं। कार में जिस जगह भगवान की तस्वीर रखी है, वहां कभी भी कोई खिलौना या फिर कोई भी सामान न रखें। भगवान की मूर्ति कार चलने से अपनी जगह से बार-बार खिसक रही है तो उसे हटा दें। वास्तु शास्त्र के अनुसार माना जाता हैं कि अगर भगवान की मूर्ति या तस्वीर बार-बार अपनी जगह से खिसक या गिर रही हैं। पढ़ना जारी रखे