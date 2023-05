भाग्य से ज्यादा अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं इन तीन राशियों के लोग, कभी नहीं मानते हार

भोपालPublished: May 18, 2023 02:10:41 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Is It Destiny or Karma? Which 3 Zodiac Signs Have More Faith in good karma: पत्रिका.कॉम के इस लेख में हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसी ही राशियों के बारे में जिनका जीवन संघर्षशील मगर बड़ा ही मोटिवेट करने वाला होता है... कुंडली में हर ग्रह और घर का कोई देवता होता है। इन तीन राशियों पर शनि देव की कृपा बरसती है। शनि देव की कृपा ही इन्हें कर्म पर भरोसा करना सिखाती है।