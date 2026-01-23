Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशी के दिन बनेंगे ये दुर्लभ संयोग, विष्णु जी की पूजा का मिलेगा दौगुना फल

Jaya Ekadashi 2026: सनातन धर्म में जया एकादशी के व्रत का बहुत ही खास महत्व है। ये व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होता है। जया एकादशी का व्रत करने से साधक को हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये व्रत हर साल माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी 2026 को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से जातक को पिशाचयोनि से भी मुक्ति मिलती है। इस साल जया एकादशी के दिन शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। इन शुभ योग में पूजा करने का साधक को दौगुना फल प्राप्त होगा। आइए यहां जाने जया एकादशी के दिन कौन से शुभ योग बनेंगे।