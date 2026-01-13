शादी में आ रही है रुकावट? खरमास में किए गए ये ज्योतिषीय उपाय हटाएंगे हर बाधा, जानें पूरा तरीका

Kharmas Me Shadi ki Rukawat ke Upay : शादी की बात आते ही अगर हर बार कोई न कोई अड़चन सामने आ जाती है, तो ये काफी परेशान कर सकता है। उम्र बढ़ती जाती है, रिश्ते टूटते हैं, और मन बेचैन रहता है। ऐसे में ज्योतिष के कुछ खास उपाय हैं, जो खरमास के दौरान करने से शादी की राह थोड़ी आसान हो जाती है। ये सिर्फ रस्में नहीं हैं, बल्कि दिमाग को शांत रखने में भी मदद करते हैं और घर में पॉजिटिव माहौल लाते हैं। अगर आप 14 जनवरी से पहले इन उपायों पर ध्यान दें, तो जल्दी ही घर में शादी की रौनक दिखने लगती है।