शादी में आ रही है रुकावट? खरमास में किए गए ये ज्योतिषीय उपाय हटाएंगे हर बाधा, जानें पूरा तरीका

Kharmas Me Shadi ki Rukawat ke Upay : कुंडली दोष बन रहा है शादी में बाधा? खरमास में अपनाएं ये सरल उपाय
Kharmas Me Shadi ki Rukawat ke Upay : शादी की बात आते ही अगर हर बार कोई न कोई अड़चन सामने आ जाती है, तो ये काफी परेशान कर सकता है। उम्र बढ़ती जाती है, रिश्ते टूटते हैं, और मन बेचैन रहता है। ऐसे में ज्योतिष के कुछ खास उपाय हैं, जो खरमास के दौरान करने से शादी की राह थोड़ी आसान हो जाती है। ये सिर्फ रस्में नहीं हैं, बल्कि दिमाग को शांत रखने में भी मदद करते हैं और घर में पॉजिटिव माहौल लाते हैं। अगर आप 14 जनवरी से पहले इन उपायों पर ध्यान दें, तो जल्दी ही घर में शादी की रौनक दिखने लगती है।
सबसे पहले, समझ लें कि खरमास आखिर है क्या। ज्योतिष में जब सूर्य धनु या मीन राशि में होता है, तब खरमास चलता है। इस वक्त शादी या कोई बड़ा शुभ काम करना बहुत अच्छा माना जाता है। मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को जब सूर्य मकर राशि में आता है, तब खरमास खत्म होता है।
रोज सुबह नहाने के बाद तांबे के लोटे में साफ पानी भरें और उसमें थोड़ा सा लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्पित करें। इस दौरान अपने मन को शांत रखें और शादी की अपनी इच्छा पर फोकस करें। ऐसा करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और शादी के योग मजबूत होते हैं।
खरमास के दौरान भगवान विष्णु की पूजा भी बहुत असरदार मानी जाती है। पीले फूल, फल और नारियल चढ़ाएं और रोज़ कम से कम 21 बार यह मंत्र जपें: “ॐ श्रीं ह्रीं पूर्ण गृहस्थ सुख सिद्धये ह्रीं श्रीं ॐ नमः।” इससे कुंडली में शादी के योग बनते हैं और बाधाएं कम होती हैं।
दान का भी बहुत महत्व है। अनाज, कपड़े या पैसे का दान करें। ऐसा करने से ना केवल आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, बल्कि मन भी शांत रहता है और शादी में आ रही दिक्कतें धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं।
घर में रोज दीपक और अगरबत्ती जरूर जलाएं। कोशिश करें कि पीले रंग का ज़्यादा इस्तेमाल करें ये रंग माहौल में पॉजिटिविटी लाता है। नेगेटिव सोच से दूरी बनाएं और यकीन रखें कि सही वक्त पर सब अच्छा होगा।
शादी की चिंता में मन बेचैन रहता है, तो मेडिटेशन या प्रार्थना से खुद को संभालें। शांत दिमाग से फैसले लेना आसान हो जाता है और रिश्तों को समझना भी।
आखिर में, परिवार और रिश्तेदारों का साथ बहुत जरूरी है। उनसे खुलकर बात करें, उनकी सलाह मानें और उनका सपोर्ट लें। जब पूरा परिवार साथ होता है, तो मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं और शादी की राह आसान हो जाती है।
