Lohri Festival 2026: लोहड़ी का त्योहार आज, जानें इसे मनाने का सही तरीका और इसके शुभ लाभ

भारत के पर्व-त्योहार केवल उत्सव नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और संस्कारों की जीवंत पहचान हैं। लोहड़ी का पर्व विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बड़े उत्साह से मनाया जाता है, लेकिन जहां-जहां इन क्षेत्रों के लोग बसे हैं, वहां यह परंपरा जीवित है। यह पर्व नई फसल के आगमन पर ईश्वर और प्रकृति के प्रति धन्यवाद प्रकट करने का अवसर देता है।