आज है श्री गणेश जी को प्रसन्न करने का दिन, बस इन बातों का रखें ध्यान

भगवान गणेश स्वयं रिद्धि-सिद्धि के दाता और शुभ-लाभ के प्रदाता हैं। सनातन हिंदू संस्कृति में श्री गणेश जी प्रथम पूज्य देव होने के साथ ही बुद्धि के देवता भी माने जाते हैं। वहीं सप्ताह में श्री गणेश जी का विशेष दिन बुधवार माना जाता है, जो कि आज है। अत: शास्त्रों में भी बुधवार का दिन गणपति की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। श्री गणेश जी भक्तों की बाधा, संकट, रोग-दोष तथा दरिद्रता को दूर करते हैं।

शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि श्री गणेश जी विशेष पूजा का दिन बुधवार है। इस दिन भगवान की पूजा सच्चें मन से करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह अशुभ स्थिति में है तो इस दिन पूजा करने से वह भी शांत हो जाता है। इसके अलावा मिथुन व कन्या राशि(जन्मकुंडली के अनुसार) वाले जातकों के स्वामी बुध होते हैं और और बुध के देवता श्री गणेश है, अत: इस राशि वाले जातकों को भी हमेशा श्री गणेश की पूजा करते रहना चाहिए।