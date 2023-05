Lunar Eclipse 2023: चंद्र ग्रहण पर ज्योतिषियों और विज्ञान प्रसारकों की अलग-अलग है राय, इस पहलू पर हैं मतभेद

भोपालPublished: May 04, 2023 05:31:53 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Lunar Eclipse 2023: different opinion of astrologers and scientists: आपको बता दें कि इस बार उपच्छाया चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इसे लेकर जहां ज्योतिषियों और विज्ञान से जुड़े लोगों के बीच मतभेद बना हुआ है। ज्योतिष एक्सपर्ट का मानना है कि यह इस बार वैशाख पूर्णिमा पर लगने वाला उपच्छाया चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, जबकि विज्ञान से जुड़े लोगों को कहना है कि यह उपच्छाया चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा।