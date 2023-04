Lunar Eclipse 2023: चंद्र ग्रहण में वर्जित माने गए हैं ये काम, इन्हें करने से आती है दरिद्रता, दुख और बीमारियां भी

भोपालPublished: Apr 29, 2023 01:43:14 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Chandra Grahan 2023: do not make these mistakes during Lunar eclipse: ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि इन घटनाओं का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए चंद्र ग्रहण के दौरान भी कई कार्यों को वर्जित माना गया है। पत्रिका.कॉम के इस लेख में जानें कब पड़ रहा है साल का पहला चंद्र ग्रहण तथा इस दौरान किन कार्यों को माना गया है वर्जित...