Lunar Eclipse 2023: इन संयोगों के कारण खास हो चला है आज का चंद्र ग्रहण, 7 प्वॉइंट्स में जानें क्यों माना जा रहा महत्वपूर्ण

भोपालPublished: May 05, 2023 12:33:02 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Lunar Eclipse 2023: Know the important points of this Lunar Eclipse: यह चंद्र ग्रहण होकर भी चंद्र ग्रहण की तरह नहीं दिखेगा। इस चंद्र ग्रहण पर देश के मंदिरों के कपाट बंद नहीं किए जाएंगे। दरअसल ऐसे कई संयोग बन रहे हैं, जो इस बार लगने वाले चंद्र ग्रहण को खास बना रहे हैं। इस लेख में 7 प्वॉइंट में ज्योतिष के अनुसार जानें आखिर क्या है आज लगने वाले चंद्र ग्रहण की खासियत, क्यों हो चला है महत्वपूर्ण...