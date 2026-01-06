Kalpavas Significance:  माघ महीने के पर्व का क्या है महत्व ? जानें नियम और पूजा विधि

मान्यता है कि माघ मास का संबंध भगवान श्रीकृष्ण के माधव स्वरूप से है। पहले इसे माधव या माधवी मास कहा जाता था, जो कालांतर में माघ कहलाया। ज्योतिष के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन मघा नक्षत्र होने के कारण इस महीने का नाम माघ पड़ा। यह महीना अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसमें अनेक बड़े धार्मिक पर्व आते हैं। प्रयागराज सहित संगम क्षेत्रों में होने वाला कल्पवास इसी मास की सबसे बड़ी विशेषता है, जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा दोनों स्तरों पर नवीनता अनुभव करता है।