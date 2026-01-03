Magh Month Starting Date 2026: कब से शुरू हो रहा है माघ का महीना? यहां जानिए इसका महत्व और नियम

Magh Month Starting Date 2026: माघ का महीना बहुत पावन और शुभ फल देने वाला महीना होता है। इस महीने को शास्त्र में मोक्ष प्रदान करने वाला महीना माना गया है। माघ महीने के दौरान गंगा स्नान और दान करने की परंपरा है। इसी पवित्र महीने में माघ मेले का भी आयोजन किया जाता है। माघ के महीने में भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा खासतौर पर की जाती है। इस मास में पूजा- पाठ और दान पुण्य करने से साधक को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही माघ मेले में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और आंतरिक शांति का अनुभव होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ का महीना भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है। इस मास में जप, तप करने से इसका फल दौगुना हो जाता है। आइए जाने कब से शुरू होगा माघ का महीना।