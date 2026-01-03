3 जनवरी 2026,

शनिवार

धर्म/ज्योतिष

Magh Month Starting Date 2026: कब से शुरू हो रहा है माघ का महीना? यहां जानिए इसका महत्व और नियम

Magh Month Starting Date 2026: सनातन धर्म में माघ का महीना हिंदी महीने के सबसे पावन महीनों में से एक माना जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं साल 2026 में माघ महीने की शुरुआत कब से हो रही है। यहां जाने इस महीने का नियम और महत्व के बारे में।

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Jan 03, 2026

Magh Month Starting Date 2026

Magh Month Starting Date 2026: माघ का महीना बहुत पावन और शुभ फल देने वाला महीना होता है। इस महीने को शास्त्र में मोक्ष प्रदान करने वाला महीना माना गया है। माघ महीने के दौरान गंगा स्नान और दान करने की परंपरा है। इसी पवित्र महीने में माघ मेले का भी आयोजन किया जाता है। माघ के महीने में भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा खासतौर पर की जाती है। इस मास में पूजा- पाठ और दान पुण्य करने से साधक को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही माघ मेले में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और आंतरिक शांति का अनुभव होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ का महीना भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है। इस मास में जप, तप करने से इसका फल दौगुना हो जाता है। आइए जाने कब से शुरू होगा माघ का महीना।

माघ का महीना कब से शुरू होगा 2026


साल 2026 में माघ की महीना 3 जनवरी 2026 यानि आज से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही इस महीने का समापन 15 फरवरी 2026 को होगा। इस मास में आप हर रोज सूर्य देवता को जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपको निर्मल निरोग काया की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही इस पवित्र महीने में गंगा स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं।

माघ महीने का नियम

  • माघ महीने में हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और सूर्य देवता को जल अर्पित करें।
  • माघ का मास में गंगा स्नान और दान करना बहुत ही शुभ माना गया है।
  • इस महीने में मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें।
  • माघ मास में आप विष्णु जी की पूजा करें और जप, तप में ध्यान लगाएं।
  • माघ महीने में अन्न, धन, वस्त्र, गर्म कंबल और काले तिल का दान करना उत्तम होता है।
  • इस मास में हर रोज तुलसी में जल अर्पित करें और शाम के समय तुलसी में दीपक जलाएं।

माघ मास का महत्व


माघ मास का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। ये वो महीना होता है, जिसमें सूर्य देव उत्तरायण होते हैं। माघ के महीने में बहुत सारे व्रत, त्योहार पड़ते हैं। इसके साथ ही ये महीना श्री हरि का प्रिय महीना माना जाता है। जिसके कारण माघ के महीने में भगवान विष्णु की आराधना करना शुभ फलदायी होता है। इस मास में संगम तट पर स्नान करने से हरि की कृपा साधक पर बनी रहती है। इस मास में किया गया दान सबसे उत्तम दान माना जाता है। साधक को इस दान का दौगुना फल प्राप्त होता है।

Published on:

03 Jan 2026 02:00 pm

Astrology and Spirituality / Magh Month Starting Date 2026: कब से शुरू हो रहा है माघ का महीना? यहां जानिए इसका महत्व और नियम

