Magh Purnima Daan 2026: माघ पूर्णिमा के दिन जरूर दान करें ये चीजें, पितृ होंगे प्रसन्न और बनेंगे सारे काम

Magh Purnima Daan 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल माघ पूर्णिमा 1 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी। इस दिन गंगा स्नान और दान किया जाता है। इसके साथ माघ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। इसी दिन माघ महीने का अंत भी होता है। माघ पूर्णिमा के दिन दान करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा पर कुछ चीजों का दान करना अत्यंत ही फलदायी होता है। आइए जानते हैं इस दिन किन चीजों का दान करना चाहिए।