अपनी राशि से जानें मकर संक्रांति पर किस दान का मिलता है क्या फल, पढ़ें सभी 12 राशि की डिटेल

Zodiac-wise donation on Makar Sankranti: मकर संक्रांति पर गंगा और पवित्र नदियों में स्नान के साथ दान पुण्य का बड़ा महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह दान राशि के अनुसार किया जाय तो फल बढ़ जाता है। आइये ज्योतिषी नवीन चंद्र जोशी से जानते हैं मकर संक्रांति पर राशि अनुसार दान क्या हो और इसका क्या फल होता है (Best donations for zodiac signs)।