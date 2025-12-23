आज का राशिफल (Aaj ka Rashifal) 24 दिसंबर 2025: विघ्नेश्वर चतुर्थी पर चमकेगा इन 5 राशियों का भाग्य, बरसेगी बप्पा की कृपा

Today Tarot Rashifal , December 24, 2025 : 24 दिसंबर 2025, बुधवार का दिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास है। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जिसे विघ्नेश्वर चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन चंद्रमा मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि सूर्य देव धनु राशि में विराजमान रहेंगे। भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए आज का दिन सर्वोत्तम है। टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, आज कुछ राशियों के लिए धन के द्वार खुलेंगे, तो कुछ को अपने शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। आइए, टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानते हैं कि आपकी राशि के लिए आज के सितारे और कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं।