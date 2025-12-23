आज का राशिफल (Aaj ka Rashifal) 24 दिसंबर 2025: विघ्नेश्वर चतुर्थी पर चमकेगा इन 5 राशियों का भाग्य, बरसेगी बप्पा की कृपा

Today Tarot Rashifal : 24 दिसंबर 2025 का टैरो राशिफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Today Tarot Rashifal , December 24, 2025 : 24 दिसंबर 2025, बुधवार का दिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास है। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जिसे विघ्नेश्वर चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन चंद्रमा मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि सूर्य देव धनु राशि में विराजमान रहेंगे। भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए आज का दिन सर्वोत्तम है। टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, आज कुछ राशियों के लिए धन के द्वार खुलेंगे, तो कुछ को अपने शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। आइए, टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानते हैं कि आपकी राशि के लिए आज के सितारे और कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों का सारा फोकस इस समय ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति एकत्रित करने की तरफ रहेगा। मां समान कोई व्यक्ति धन प्राप्ति में आज आपके लिए सहायक रहेगा इस राशि के जो लोगों को आज कोशिश करनी है कि आप भावुकता में आकर कोई भी निर्णय न लें।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के लोगों के मन में आज स्थिति रहेगी। आज आप अपने विचारों के बल पर लोगों का मन जीतने में कामयाब रहेंगे। आज आप थोड़ा इमोशनल रह सकते हैं। जिस वजह से आज भावनात्मक संवाद के द्वारा अपनी बात का प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहेंगे। सत्य के मार्ग पर चलकर धन कमाने के सभी प्रयास सफल रहेंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी संघर्षपूर्ण रहने वाला है। आज आपके सामने कार्यक्षेत्र में एक के बाद एक कई परेशानियां आ सकती हैं। आपको लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बेहतर निवेश साधनों का उपयोग करके धन समृद्धि बढ़ाने की कोशिश कामयाब रहेगी।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। साथ ही सामाजिक संबंधों की मदद से भी आपको लाभ प्राप्ति के विशेष अवसर प्रदान होंगे। आपके दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि, वह कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपको सलाह है कि स्थिति से अपने काम करते रहें।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को आज रोजगार के क्षेत्र में विशेष अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही आज आप तकनीकी योग्यता के द्वारा अपना प्रभाव बनाने में भी कामयाब रहेंगे। विदेशी संपर्क व्यापार व्यवसाय को बेहतर बनाने में सहायक होंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कामकाज से संबंधित ट्रेनिंग या विशिष्ट जानकारी प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। धन प्राप्ति के लिए भी आज आपको भाग्य का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। पुराने कामकाज के तरीकों से हटकर आप कुछ नया प्रयोग करेंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों के मन में आज किसी न किसी बात को लेकर अनजाना भय रहेगा। व्यापार व्यवसाय से संबंधित नकारात्मक विचार मन में चलते रहेंगे। नकारात्मकता को छोड़कर कामकाज को गहराई से समझने का प्रयास करें। साथ ही आज आपको लाभ के कई अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। इन्हें अपना हाथ से न जाने दें।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के जातकों के मन में लगातार आज विचारों का प्रवाह रहने वाला है। व्यवसाय के मामले में दिन बहुत अच्छा है। भाग्य पूरी तरह साथ देगा। मन को स्थिर रखें और काम पर फोकस करें।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों को आज अपने दुश्मनों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आज आपके दुश्मन परेशान कर सकते हैं। आज कोशिश करें की आप खुद पर भावनाओं को हावी न होने दें। आज आप खुद पर कंट्रोल रखेंगे तो आप अपनी कई मुश्किलों को आसान कर लेंगे। आज स्वास्थ्य पर आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ सकता है।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के जातक आज अपने विचारों की मदद से अपने करियर को चमकाने में कामयाब रहेंगे। संतान की सहायता से विदेशी संबंध मजबूत होंगे। यदि आप कोई आर्थिक मामलों से संबंधित कोई फैसला लेना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। इस राशि के कुछ लोग कपड़े और ज्वेलरी शॉपिंग पर कुछ धन खर्च कर सकते हैं।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों के लिए आज प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। आज आपके प्रतिद्वंदी भी आपकी तारीफ करेंगे। ऑफिस को सुखदायक बनाने के लिए जरूरी सामान की खरीदारी की संभावना भी बन जाती है। कमाई के लिहाज से अच्छा रहेगा। भाग्य वृद्धि होगी।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातकों का ध्यान आज नई योजनाओं को बनाने और उन्हें बेहतर ढंग से पूरा करने की तरफ रहेगा। कामकाज में कलात्मकता रहेगी। करीबी जन आपके काम में सहायक बनेंगे। कमाई के लिहाज से आपके अभी प्रयास सफल रहेंगे।
बड़ी खबरेंView All
राशिफल
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग