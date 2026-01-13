Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति के दिन पहनें इन रंगों के वस्त्र, शनि देव का मिलेगा आशीर्वाद

Makar Sankranti 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2026 को बुधवार के दिन मनाया जाएगा। इस पावन पर्व पर भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस दिन सूर्य ग्रह मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन कुछ खास रंग के कपड़े पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि हम मकर संक्रांति के अवसर पर इन खास रंग के कपड़ों को पहनते हैं तो इसका हमें शुभ फल प्राप्त होता है। इन रंगों को धारण करने से हम पर सूर्य देव और शनि देव दोनों की खास कृपा बनी रहती है। आज हम आपको यहां पर इन्हीं खास रंगों के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं मकर संक्रांति के मौके पर हमें किन वस्त्रों को पहनना चाहिए।