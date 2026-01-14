Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर आज करें घी और गुड़ का ये खास उपाय, घर में आएगी खुशहाली

मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक अत्यंत पावन पर्व है। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसी कारण इसे पुण्यदायी संक्रांति कहा गया है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है—

“माघे मकरगत रवि जब होई, तीरथपतिहिं आव सब कोई।”

अर्थात मकर संक्रांति के दिन देवता, पितृ और दिव्य शक्तियां पृथ्वी पर आती हैं। ऐसे में इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी बड़ा फल देता है।