Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर आज करें घी और गुड़ का ये खास उपाय, घर में आएगी खुशहाली

मकर संक्रांति पर गुड़ और घी से किया गया अग्नि उपाय सूर्य, पितृ और कुल देवी की कृपा दिलाता है, जिससे धन, सुख और मानसिक शांति प्राप्त होती है।

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Jan 14, 2026

मकर संक्रांति उपाय (pc: gemini generated)

मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक अत्यंत पावन पर्व है। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसी कारण इसे पुण्यदायी संक्रांति कहा गया है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है—
“माघे मकरगत रवि जब होई, तीरथपतिहिं आव सब कोई।”
अर्थात मकर संक्रांति के दिन देवता, पितृ और दिव्य शक्तियां पृथ्वी पर आती हैं। ऐसे में इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी बड़ा फल देता है।

मकर संक्रांति का आध्यात्मिक महत्व (Spiritual Significance of Makar Sankranti)

मकर संक्रांति को सूर्य उपासना, दान-पुण्य और पितृ तर्पण का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन किया गया दान, जप और हवन कई गुना फल देता है। पितृ देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए भी यह दिन श्रेष्ठ माना गया है।

गुड़ और घी का महत्व क्यों है खास? (Why Gud and Ghee Are Important)

  • गुड़ सूर्य का प्रतीक है, जो ऊर्जा, आत्मबल और स्वास्थ्य बढ़ाता है।
  • घी चंद्र तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जो मन और बुद्धि को शांत करता है।
  • जब सूर्य और चंद्र दोनों तत्व संतुलित होते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, धन और मानसिक शांति आती है।

गुड़–घी का चमत्कारिक प्रयोग: विधि (Step-by-Step Ritual Method)

  • मकर संक्रांति के दिन प्रातः स्नान करें।
  • पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें।
  • गाय के उपले (या उपलब्ध उपले) से अग्नि प्रज्वलित करें।
  • गुड़ और घी को मिलाकर एक पात्र में रखें।
  • सबसे पहले पितृ देवताओं का ध्यान करें।

मंत्रों के साथ आहुति दें—

ॐ सूर्याय नमः (3 आहुतियां)

पितृ देवाय नमः (3 आहुतियां)

ॐ कुल देवी देवेभ्यो नमः (1 आहुति)

इस उपाय से मिलने वाले लाभ (Benefits of Gud-Ghee Remedy)

  • धन प्राप्ति और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं
  • पितृ दोष और पारिवारिक समस्याओं में कमी आती है
  • आत्मबल और बुद्धिबल बढ़ता है
  • मानसिक तनाव और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है

Makar Sankranti 2026: खिचड़ी दान क्यों माना जाता है मकर संक्रांति पर सबसे शुभ? जानें धार्मिक रहस्य
धर्म/ज्योतिष
Makar Sankranti 2026 (PC: GEMINI GENERATED)

14 Jan 2026

